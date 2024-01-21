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1 puan bende 'Dursun'

Başakşehir zafere yakındı. 88’de Salih Dursun sahne aldı. Karagümrük’e kritik mücadelede 1 puanı kazandırdı

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 06:50
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1 puan bende 'Dursun'

İki İstanbul takımının mücadelesi keyif verdi. Bol pozisyonun olduğu maçtan Başakşehir ve Karagümrük 1'er puanla ayrıldı. 15'te Figueiredo'nun şutu auta gitti. 41'de Serdar Dursun kaleciye takıldı. 45'te Berkay Özcan'ın vuruşu Paoletti'ye çarparak ağlarla buluştu, Başakşehir 1-0 öne geçti. 50'da yeni transfer Sirigu, Figueiredo'nun şutunu çizgide engelledi. Maç böyle bitecek denirken 88'de Eysseric'in kullandığı kornere iyi yükselen Salih Dursun skoru belirledi: 1-1.

OPOKU CEZALI

Başakşehir'de Opoku sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Fenerbahçe maçında oynamayacak.

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