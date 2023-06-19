Fatih Karagümrük'ten kaleci takviyesi! Etrit Berisha ile görüşmeler başladı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin haberine göre, Batuhan Şen'in Galatasaray'a dönmesiyle birlikte kaleci transferine öncelik veren İstanbul ekibi, Torino forması giyen Etrit Berisha ile görüşmelere başladı. Oyuncu ve kulübüyle büyük ölçüde anlaşan Karagümrük'ün transferi kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Arnavutluk Milli Takım kalesini koruyan 34 yaşındaki Berisha Lazio, Atalanta, SPAL ve Torino formalarını giydi.

34 yaşındaki tecrübeli kalecinin kariyerinde 4 penaltı golü bulunuyor.

Berisha, EURO 2024 Elemelerin'nde Arnavutluk'un Moldova'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada kalesini korudu.

ETRIT BERISHA KİMDİR?

Torino FC takımında Kaleci mevkinde forma giyen Etrit Berisha, 10 Mart 1989 tarihinde dünyaya gelmiştir.194 cm boyunda ve 82 kilo olan Etrit Berisha, Sol ayağını kullanmaktadır.