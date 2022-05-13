TRANSFER HABERLERİ: Emre Mor için Atalanta ve Fiorentina devrede

Sezon başında Celta Vigo'nun VavaCars Fatih Karagümrük'e kiraladığı Emre Mor, Türkiye'de gösterdiği performansla adını yeniden Avrupa takımlarının gündemine dahil etmeyi başardı.
Sezon başında Celta Vigo'nun VavaCars Fatih Karagümrük'e kiraladığı Emre Mor, Türkiye'de gösterdiği performansla adını yeniden Avrupa takımlarının gündemine dahil etmeyi başardı.
Özellikle teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'in gelmesinin ardından performansında ciddi bir artış yakalayan 24 yaşındaki milli futbolcu, çıktığı 27 maçta 6 gol atıp 4 asist yapmıştı.
Takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Emre Mor için İtalyan basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Milli futbolcu için Fiorentina ve Atalanta'nın devreye girdiği ve Kadıköy'deki Fenerbahçe maçına Emre Mor için scoutlar göndereceği kaydedildi.
İki takımın da bir süredir 24 yaşındaki futbolcuyu izlediği ve ligin son maçlarını yakından takip edip son kararlarını verecekleri ifade edildi.
Celta Vigo ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Mor daha önce; Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos gibi takımların formasını giymişti.
EMRE MOR'A VOLKAN DEMİREL DOKUNUŞU
Türk futbolunun 'Lionel Messi'si olarak gösterilmesine rağmen geçmişte futbolundan çok, saha içi ve saha dışı disiplinsizlikleri ile gündeme gelen Emre Mor, Fatih Karagümrük'te kendini buldu...
Daha önce Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos gibi takımların formasını giyen ancak bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Emre, bu sezon transfer olduğu Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te altın sezonunu yaşıyor.
Emre Mor, Borussia Dortmund'da Thomas Tuchel, Galatasaray'da ise Fatih Terim gibi önemli teknik adamlarla çalışmasına rağmen beklentileri karşılayamamıştı.
Yıldız futbolcu, Karagümrük'te sezonun ortasında göreve gelen Volkan Demirel ile adeta yeniden doğmayı başardı.
Demirel'in göreve gelişi sonrası yaklaşık 4 yıl sonra ligde gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, ardından ise hız kesmedi.
Ligde Kayserispor'a karşı hat-trick yapan Emre Mor'un bu sezonki gol sayısı toplam 6.
Daha önce bir sezonda en fazla iki gol atabilen Emre Mor, Volkan Demirel'in göreve gelişi sonrası 6 kez ağları sarsarak kendisi adına yeni bir rekora imza atmış oldu.
Volkan Demirel ise daha önce Tuchel ve Fatih Terim gibi ünlü teknik adamlarla çalışmasına rağmen istenilen seviyeye gelemeyen Emre Mor'dan aldığı yüksek verimle fark yaratmayı başardı.
Emre mor ayrıca bu sezon 4 de asist yaptı.