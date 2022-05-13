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TRANSFER HABERLERİ: Emre Mor için Atalanta ve Fiorentina devrede

Transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Emre Mor'un adı, uzun bir süre sonra Avrupa ekipleriyle yeniden anılmaya başlandı. İtalyan basınında yer alan habere göre Atalanta ve Fiorentina yıldız futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar.. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 08:00
KEMAL TAMTÜRK
TRANSFER HABERLERİ: Emre Mor için Atalanta ve Fiorentina devrede

Sezon başında Celta Vigo'nun VavaCars Fatih Karagümrük'e kiraladığı Emre Mor, Türkiye'de gösterdiği performansla adını yeniden Avrupa takımlarının gündemine dahil etmeyi başardı.

TRANSFER HABERLERİ: Emre Mor için Atalanta ve Fiorentina devrede

Özellikle teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'in gelmesinin ardından performansında ciddi bir artış yakalayan 24 yaşındaki milli futbolcu, çıktığı 27 maçta 6 gol atıp 4 asist yapmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Emre Mor için Atalanta ve Fiorentina devrede

Takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Emre Mor için İtalyan basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERLERİ: Emre Mor için Atalanta ve Fiorentina devrede

Milli futbolcu için Fiorentina ve Atalanta'nın devreye girdiği ve Kadıköy'deki Fenerbahçe maçına Emre Mor için scoutlar göndereceği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ: Emre Mor için Atalanta ve Fiorentina devrede

İki takımın da bir süredir 24 yaşındaki futbolcuyu izlediği ve ligin son maçlarını yakından takip edip son kararlarını verecekleri ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Emre Mor için Atalanta ve Fiorentina devrede

Celta Vigo ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Mor daha önce; Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos gibi takımların formasını giymişti.

TRANSFER HABERLERİ: Emre Mor için Atalanta ve Fiorentina devrede

EMRE MOR'A VOLKAN DEMİREL DOKUNUŞU

Türk futbolunun 'Lionel Messi'si olarak gösterilmesine rağmen geçmişte futbolundan çok, saha içi ve saha dışı disiplinsizlikleri ile gündeme gelen Emre Mor, Fatih Karagümrük'te kendini buldu...

TRANSFER HABERLERİ: Emre Mor için Atalanta ve Fiorentina devrede

Daha önce Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos gibi takımların formasını giyen ancak bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Emre, bu sezon transfer olduğu Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te altın sezonunu yaşıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Emre Mor için Atalanta ve Fiorentina devrede

Emre Mor, Borussia Dortmund'da Thomas Tuchel, Galatasaray'da ise Fatih Terim gibi önemli teknik adamlarla çalışmasına rağmen beklentileri karşılayamamıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Emre Mor için Atalanta ve Fiorentina devrede

Yıldız futbolcu, Karagümrük'te sezonun ortasında göreve gelen Volkan Demirel ile adeta yeniden doğmayı başardı.

TRANSFER HABERLERİ: Emre Mor için Atalanta ve Fiorentina devrede

Demirel'in göreve gelişi sonrası yaklaşık 4 yıl sonra ligde gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, ardından ise hız kesmedi.

TRANSFER HABERLERİ: Emre Mor için Atalanta ve Fiorentina devrede

Ligde Kayserispor'a karşı hat-trick yapan Emre Mor'un bu sezonki gol sayısı toplam 6.

TRANSFER HABERLERİ: Emre Mor için Atalanta ve Fiorentina devrede

Daha önce bir sezonda en fazla iki gol atabilen Emre Mor, Volkan Demirel'in göreve gelişi sonrası 6 kez ağları sarsarak kendisi adına yeni bir rekora imza atmış oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Emre Mor için Atalanta ve Fiorentina devrede

Volkan Demirel ise daha önce Tuchel ve Fatih Terim gibi ünlü teknik adamlarla çalışmasına rağmen istenilen seviyeye gelemeyen Emre Mor'dan aldığı yüksek verimle fark yaratmayı başardı.

TRANSFER HABERLERİ: Emre Mor için Atalanta ve Fiorentina devrede

Emre mor ayrıca bu sezon 4 de asist yaptı.

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