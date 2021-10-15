Karagümrük'ün Sloven sol beki Balkovec, A Spor'a açıklamalarda bulundu. "Geleceğimizi çok parlak görüyorum" diyen Balkovec, "Teknik ekibe ayrıca teşekkür ederim. Çok başarılılar ve iyi bir teknik bilgiye sahipler. Onlarla çalıştığım için çok mutluyum" yorumunu yaptı.
Karagümrük'ünSloven sol beki Balkovec, A Spor'a açıklamalarda bulundu. "Geleceğimizi çok parlak görüyorum" diyen Balkovec, "Teknik ekibe ayrıca teşekkür ederim. Çok başarılılar ve iyi bir teknik bilgiye sahipler. Onlarla çalıştığım için çok mutluyum" yorumunu yaptı.