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Çok mutluyum

Karagümrük'ün Sloven sol beki Balkovec, A Spor'a açıklamalarda bulundu. "Geleceğimizi çok parlak görüyorum" diyen Balkovec, "Teknik ekibe ayrıca teşekkür ederim. Çok başarılılar ve iyi bir teknik bilgiye sahipler. Onlarla çalıştığım için çok mutluyum" yorumunu yaptı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 06:50
Çok mutluyum
Karagümrük'ün Sloven sol beki Balkovec, A Spor'a açıklamalarda bulundu. "Geleceğimizi çok parlak görüyorum" diyen Balkovec, "Teknik ekibe ayrıca teşekkür ederim. Çok başarılılar ve iyi bir teknik bilgiye sahipler. Onlarla çalıştığım için çok mutluyum" yorumunu yaptı.
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