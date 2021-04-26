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Fatih Karagümrük - maçı 'da oynanacak

Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'in 38. haftasında oynayacağı maçı, 'da oynanacak. Son zamanlarda iç saha maçlarını 'nda oynayan İstanbul temsilcisi, Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle stadı kullanamayacak.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 18:55
Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı Bursa'da oynanacak

Süper Lig'in 38. haftasındaki Fatih Karagümrük-Fraport TAV maçı 'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u 28 Nisan Çarşamba günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda ağırlayacak.

Kırmızı-siyahlılar, son zamanlarda iç saha maçlarını oynadığı Atatürk 'nı, 29 Mayıs'ta yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle kullanamayacak.

36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de kendisiyle özdeşleşen Vefa Stadı'nı Süper Lig kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kullanamayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanı sıra Ülker, Esenyurt Necmi Kadıoğlu, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan, Vodafone Park ve Kocaeli statlarında oynamıştı.

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