Gümrük'ten geçit yok

Süper Lig'in yeni ekibi F.Karagümrük, konuk ettiği Rizespor'u ilk 25 dakikada Ndao'yla bulduğu 2 golle devirdi. Ndao, 15'te Jimmy'nin ortasına arka direkte gelişine sert vurdu: 1-0. Karadeniz temsilcisi 20'de Melnjak'ın ortasında Balkovec'in üzerinden kafayla golü bulan Meriah'la eşitliği sağladı: 1-1. Hemen 5 dakika sonrasında yine Ndao sahne aldı. Kendi sürdüğü topta Sobiech'le paslaşarak ceza sahasına giren 23 yaşındaki Senegalli orta saha, şutunu çekti ve kaleci Gökhan'ın sağından fileleri sarsıp, ilk yarının sonucunu belirledi: 2-1. İkinci yarıda skor avantajını koruyan Gümrük, maçtan 2-1 galip ayrıldı. Üst üste 3 beraberliğin ardından galip gelen Karagümrük, yenilmezlik serisini 5'e yükseltti. 6 maçlık namağlup serisi Galatasaray maçıyla sona eren Rize ise üst üste 2. kez yenilerek, taraftarlarını yine üzdü.