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Gümrük'ten geçit yok

Karagümrük, ’yi Ndao’yla yıktı, yenilmezlik serisini 5’e yükseltti. 6 maçlık serisi G.Saray’la biten Atmaca ise kötü gidişata dur diyemedi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 23:17 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Gümrük'ten geçit yok

Süper Lig'in yeni ekibi F.Karagümrük, konuk ettiği Rizespor'u ilk 25 dakikada Ndao'yla bulduğu 2 golle devirdi. Ndao, 15'te Jimmy'nin ortasına arka direkte gelişine sert vurdu: 1-0. Karadeniz temsilcisi 20'de Melnjak'ın ortasında Balkovec'in üzerinden kafayla golü bulan Meriah'la eşitliği sağladı: 1-1. Hemen 5 dakika sonrasında yine Ndao sahne aldı. Kendi sürdüğü topta Sobiech'le paslaşarak ceza sahasına giren 23 yaşındaki Senegalli orta saha, şutunu çekti ve kaleci Gökhan'ın sağından fileleri sarsıp, ilk yarının sonucunu belirledi: 2-1. İkinci yarıda skor avantajını koruyan Gümrük, maçtan 2-1 galip ayrıldı. Üst üste 3 beraberliğin ardından galip gelen Karagümrük, yenilmezlik serisini 5'e yükseltti. 6 maçlık namağlup serisi maçıyla sona eren ise üst üste 2. kez yenilerek, taraftarlarını yine üzdü.

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