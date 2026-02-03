Barcelona-Fenerbahçe Beko CANLI | EuroLeague

EuroLeague'de üst sıraları hedefleyen Fenerbahçe Beko, zorlu Barcelona deplasmanında kritik bir sınava çıktı. Sarı-lacivertliler, şu ana kadar oynadığı 24 maçta 17 galibiyetle güçlü bir performans sergilerken; Barcelona 16 galibiyetle play-off hattındaki konumunu korumak istiyor. Barcelona – Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

CANLI

BARCELONA 8-17 FENERBAHÇE BEKO

BARCELONA - FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 26. Hafta maçında FC Barcelona'ya konuk oluyor. 3 Şubat Salı günü (bugün) Palau Blaugrana'da oynanan mücadele TSİ 22.30'da başladı.

BARCELONA - FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev mücadele S Sport kanalında canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE BEKO'DA GÜNCEL DURUM

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'de oynadığı 24 karşılaşmada 17 galibiyet alarak puan tablosunun zirvesinde yer alıyor. Sarı-lacivertliler, son EuroLeague maçında Anadolu Efes'i sahasında 79-62 mağlup ederek formda görüntüsünü sürdürdü. Bu karşılaşmada Talen Horton-Tucker 22 sayıyla öne çıkarken, Nando De Colo 12, Tarık Biberovic ise 10 sayı üretti.

BASKETBOL SÜPER LİGİ PERFORMANSI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe Beko, 18 maçta 16 galibiyetle liderliğini sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Karşıyaka deplasmanında 91-55'lik net bir galibiyet elde etti. Bu mücadelede Brandon Boston Jr. 24 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Talen Horton-Tucker ve Tarık Biberovic 16'şar sayıyla galibiyete katkı sağladı.

EKSİKLER

Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu, Arturs Zagars ve Chris Silva'nın tedavileri devam ediyor. Bu üç oyuncu, FC Barcelona karşılaşmasında forma giyemiyor.

FC BARCELONA'DA SON DURUM

FC Barcelona, EuroLeague'de oynadığı 25 maçta 16 galibiyet alarak puan cetvelinde altıncı sırada bulunuyor. Katalan ekibi, 29 Ocak'ta Olympiacos deplasmanında 87-75 mağlup oldu. Bu maçta Kevin Punter 15 sayı, Dario Brizuela ve Will Clyburn 14'er sayı, Jan Vesely ile Tornike Shengelia ise 12'şer sayı kaydetti.