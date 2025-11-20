CANLI SKOR ANA SAYFA
Igor Kokoskov: Sıkıntıda değiliz, 7 eksikle oynuyoruz!

Igor Kokoskov: Sıkıntıda değiliz, 7 eksikle oynuyoruz!

Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov, Barcelona galibiyetinin ardından takımın durumunu ve sakatlık sorunlarını değerlendirdi. İşte Kokoskov'un açıklamaları...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 00:41
Igor Kokoskov: Sıkıntıda değiliz, 7 eksikle oynuyoruz!

EuroLeague'in 12. haftasında Anadolu Efes, sahasında Barcelona'yı 74-73 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Mücadelenin ardından Başantrenör Igor Kokoskov, basın toplantısında hem maçı hem de takımın mevcut durumunu değerlendirdi.

"SIKINTIDA DEĞİLİZ, SADECE YEDİ EKSİKLE OYNUYORUZ"

Kokoskov sözlerine oyuncularını tebrik ederek başladı:

"Takımıma haklarını sonuna kadar teslim etmem lazım. Onlara hem devrede hem maç sonunda 'Sert oynamadığınız tek bir idman bile yok' dedim. EuroLeague'de sadece sertlik yetmiyor; akıllı da oynamanız lazım. Bugün bunu başardık."

Takımın zorlandığına dair algıyı reddeden tecrübeli koç, eksiklere rağmen bahane üretmediklerinin altını çizdi:

"Anadolu Efes sıkıntıda değil. Sadece yedi tane eksiğimiz var. Bunun zorluğunu yaşıyoruz ama bu bir bahane değil. Bugün 16 yaşında çok genç bir oyuncuyu kadroya almak zorunda kaldık fakat hiçbir zaman durumumuz için 'ağlamıyoruz'. Bu kulübü sevenlerin bunu bilmeye hakkı var."

"BU TAKIMDA ÇÜRÜK ELMA YOK"

Kokoskov, elindeki kadronun karakterine vurgu yaptı:

"Biz özel bir oyuncu grubuna sahibiz. Aramızda bir 'çürük elma' yok. Kimse bencil değil, herkes takım için oynuyor. Yorulduğumuz anlar oldu, eksiklerimizin yokluğunu hissettik ama oyuncularımız yüreğini ortaya koydu."

Barcelona karşısında oyun planını uyguladıklarını belirten deneyimli koç, fikstürün zorluğuna dikkat çekti:

"Maça hazır ve motive başladık. Bazı anlarda yorulduk ama kazanmanın yolunu bulduk. Fikstür acımasız; Pazar günü lig maçı, ardından çift maç haftası geliyor."

"LARKIN BU KULÜBÜN YÜZÜ"

Basın toplantısında "Larkin yokken takım daha mı iyi oynuyor?" sorusuna Kokoskov net bir yanıt verdi:

"Shane Larkin hakkında tek bir kötü söz söyleyemem. O bu kulübün yüzü, gerçek bir efsane. En iyi oyuncunuz yokken takım bazen farklı oynayabilir; çünkü diğerleri daha fazla sorumluluk alır. Ama Larkin hâlâ en iyi oyuncumuz ve ona çok ihtiyacımız var. Yokluğunu her idmanda ve maçta hissediyoruz. Umarım bir an önce döner."

"ŞARTLAR ZOR AMA MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Son olarak sakatlıklara rağmen takımdan memnun olduğunu söyleyen Kokoskov sözlerini şöyle bitirdi:

"Şartlar ağır, dün Erkan Yılmaz da sakatlandı. 'Kim kaldı?' diye bakar hale geldik ama bu yolculuğun bir parçası. Şunu özellikle vurguluyorum: Anadolu Efes sıkıntıda değil. Eksiklerimiz var ve buna rağmen mücadele etmeye devam edeceğiz. Taraftarımız her şeyi bilsin."

