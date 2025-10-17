CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler EuroLeague Anadolu Efes 81-95 Panathinaikos (MAÇ SONUCU ÖZET)

Anadolu Efes 81-95 Panathinaikos (MAÇ SONUCU ÖZET)

EuroLeague'in 5. haftasında Anadolu Efes, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'a evinde mağlup oldu. İşte maçın detayları...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 22:23 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 22:45
Anadolu Efes 81-95 Panathinaikos (MAÇ SONUCU ÖZET)

Anadolu Efes, EuroLeague'in 5'inci haftasında başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk ettiği maçtan 95-81 mağlup ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takımdan Ercan Osmani'nin 40'ıncı saniyedeki pota altı sayısıyla başlayan ve karşılıklı sayılarla dengede geçen ilk periyodun ilk beş dakikası 12-12 berabere tamamlandı. Çeyreğin sonuna 2.57 dakika kala Sloukas'ın 3 sayılık basketiyle öne geçen konuk ekip Cedi Osman'ın 6 saniye kala kullandığı serbest atışlarla ilk periyottan 22-21 önde ayrıldı.

2'nci periyoda 8-2'lik bir seriyle giren Panathinaikos farkı açmaya başlarken periyot sonunda Larkin'le etkili olan ev sahibi ekip ilk yarının bitimine 23 saniye kala Beaubois'in 3 sayılık atışıyla maç içerisinde 8 sayıya kadar çıkan farkı 1 sayıya indirmeyi başardı ve soyunma odasına 43-42'lik skorla geride gitti.

İkinci yarıya özellikle Larkin ve Smits ile bulduğu sayılarla başlayan ev sahibi ekip ilk beş dakikayı da 6 sayı geride kapadı. Özellikle iki uzun oyuncusunun sakatlanmasının ardından pota altı savunmasında sorun yaşayan ve farkın açılmasına engel olamayan Anadolu Efes, 3'üncü çeyrekten de 69-52 geride ayrıldı.

Son çeyrekte art arda bulduğu 3 sayılık atışlarla farkı eritmeye çalışan fakat başarılı olamayan Anadolu Efes maçtan 95-81 mağlup ayrıldı.

Maçın en skorer isimi Yunan ekibinden 29 sayıyla Cedi Osman olurken, Ömer Faruk Yurtseven de takımının galibiyetine 15 sayılık katkı verdi.

ERCAN OSMANİ VE PAPAGIANNIS SAKATLANDI

Maçı başlamasının ardından 3'üncü dakika içerisinde sakatlanarak soyunma odasına giden Ercan Osmari'nin ardından Papagıannıs'de sakatlandı. İlk yarının tamamlanmasına 5.28 kala Papagiannis pota altındaki pozisyon sonrası sakatlanarak yerde kaldı. Yunan oyuncunun yaşadığı ciddi sonrası sonrası Panathinaikos benchi de koşarak yana geldi ve destek verdi. Anadolu Efes'in başarı pivotu sahadan tekerlekli sandalye ile ayrıldı. Her iki oyuncu da ikinci yarı benchteki yerlerini alamadı.

TARAFTAR SALONU DOLDURDU

Lacivert-beyazlı takımın taraftarları salonu doldurarak takımlarına maç boyu tezahüratlarla destek oldu.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Arturas Sukys, Eduard Udyanskyy

ANADOLU EFES: Weiler-Babb 5, Larkin 18, Cordinier 5, Papagiannis 4, Ercan Osmani 4, Loyd 13, Jones 4, Smits 7, Swider 3, Dozier 15, Beaubois 3, Şehmus Hazer

PANATHINAIKOS: Shorts 7, Sloukas 7, Cedi Osman 29, Hernangomez 9, Ömer Yurtseven 15, Nunn 4, Grant 11, Holmes 10, Neocartes, Kalaitzakis 3, Toliopoulos, Mitoglou, Rogkavopoulos

1'İNCİ PERİYOT: 21-22

DEVRE: 42-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-69

