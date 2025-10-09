Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de sıradaki rakibi Kızılyıldız

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 3. haftasında 10 Ekim Cuma günü Kızılyıldız'ı konuk edecek.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 09:36
EuroLeague'in 3. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de geride kalan 2 haftada 1 galibiyet, 1 de mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar ise 2 mücadelede de parkeden yenilgiyle ayrıldı.

21. randevu

Fenerbahçe ile Kızılyıldız, EuroLeague'de bugüne kadar 20 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 13 kez galip gelirken, Sırp takımı ise 7 kez kazandı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan maçı konuk ekip 76-57'lik skorla kazanırken, Belgrad'da ise kazanan 96-91'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Evinde son 12 maçın 11'ini kazandı

EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe, evinde oynadığı maçlarda parkeden üstün ayrılıyor. Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri bu organizasyonda evinde oynadığı son 12 maçın 11'inde galibiyete uzandı. Söz konusu süreçte 10 maç normal sezon, 2 karşılaşma ise play-off serisinde yapıldı.

İstatistiklerle iki takım

Bu sezon EuroLeague'de Fenerbahçe 88.5 sayı, 8.0 hücum - 26.5 savunma ribaundları ve 18.5 asist ortalamalarıyla oynarken; Kızılyıldız ise 85.0 sayı, 10.5 hücum - 19.0 savunma ribaundları ve 16.5 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin, Sırp ekibinde Jordan Nwora 23.0 sayı ortalamaları ile ön plana çıkıyor.

Sarı-lacivertlilerde 3 sayılık atışlarda Devon Hall 83.3'lük yüzdeyle oynarken, kırmızı-beyazlılarda Nikola Kalinic yüzde 75'lik ortalama yakaladı.

