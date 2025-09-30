CANLI SKOR ANA SAYFA
EuroLeague CEO'su Motiejunas'tan İsrail takımları açıklaması: UEFA karar alırsa biz de değerlendireceğiz!

EuroLeague CEO’su Motiejunas’tan İsrail takımları açıklaması: UEFA karar alırsa biz de değerlendireceğiz!

EuroLeague CEO’su Paulius Motiejunas, düzenlediği basın toplantısında İsrail takımlarının geleceğine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 09:29
EuroLeague CEO’su Motiejunas’tan İsrail takımları açıklaması: UEFA karar alırsa biz de değerlendireceğiz!

EuroLeague CEO'su Paulius Motiejunas, Birleşmiş Milletler'in İsrail'in Gazze'deki eylemlerini "soykırım" olarak tanımlamasının ardından İsrail kulüplerinin Avrupa kupalarındaki geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"SİYASET SPORA KARIŞMAMALI"

2025-26 EuroLeague sezonunun başlamasına saatler kala Dubai'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Motiejunas, sporun siyasetten uzak kalması gerektiğini vurguladı: "Politikanın spora, özellikle de basketbola karışmaması gerekir. Ancak durumu yakından takip ediyoruz."

UEFA'NIN KARARI BELİRLEYİCİ OLABİLİR

UEFA'nın İsrail kulüplerini Avrupa kupalarından men etme ihtimaline dair soruya yanıt veren Motiejunas, şu ifadeleri kullandı: "Büyük spor organizasyonlarının aldığı kararlar bizi de ilgilendiriyor. Elbette UEFA'nın kararını anında takip etmeyeceğiz ama diğer organizasyonlar tepki vermeye başladığında, hatta UEFA böyle bir karar alırsa biz de kulüplerle görüşeceğiz. Buradaki en önemli konu takımların, oyuncuların ve taraftarların güvenliği."

İSRAİL TEMSİLCİLERİNİN DURUMU

EuroLeague'de şu anda Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv mücadele ediyor. BKT EuroCup'ta Hapoel Jerusalem yer alırken Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise Trapani Shark yönetimi, İsrail kulüplerinin turnuvadan çıkarılması için resmi talepte bulunacağını açıkladı.

