Haberler THY EuroLeague Sarunas Jasikevicius: Yeniden ayağa kalkmamız lazım

Sarunas Jasikevicius: Yeniden ayağa kalkmamız lazım

THY EuroLeague Final-Four ilk maçında Panathinaikos AKTOR'a 73-57 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli basketbolcuların Fenerbahçe'yi en üst seviyede temsil etmek için ellerinden geleni yaptığını söyledi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 22:16
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Sarunas Jasikevicius: Yeniden ayağa kalkmamız lazım

Berlin'deki Uber Arena'da oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, sözlerine Panathinaikos'u tebrik ederek başladı.

Yunanistan ekibinin oyununu maça daha iyi yansıttığını söyleyen Litvanyalı başantrenör, "Bizim için Avrupa Ligi sezonu bitti. Oyuncularıma büyük saygı duyduğumu söylemek istiyorum. Tüm zorlu durumların üstesinden gelinmesi anlamında büyük iş yaptılar ve bizi buraya taşıdılar. Oyuna bakıldığında bir noktaya kadar maçın içindeydik. Ama maalesef hücumda felaket bir iş çıkardık. Topu dolaştırma noktasında iyi iş yaptığımızda bu sefer şutları sokamadık. Her gün yaptığımız antrenmanlara rağmen iyi iş yapamadık. İşler zorlaştığı zaman bir çıkış noktası bulmaya çalışıyorsunuz. Gerçekten ağır bir mağlubiyet oldu. Üstesinden gelmeye çalışacağız. Oyuncularıma şükran borçluyum. Fenerbahçe'yi en üst seviyede temsil etmek için ellerinden geleni yaptılar. Yeniden ayağa kalkmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Maçı kazanacak kadar iyi bir iş ortaya koymadıklarının altını çizen Sarunas Jasikevicius, şöyle devam etti:

"Bu tür maçları neden kaybettiğinize bakacak olursanız sadece tek bir neden gösteremezsiniz. Savunma anlamında iyi istatistikler yakalamış gibi görünse de Matias'ı durdurma noktasında yaşadığımız sıkıntı başımızı derde soktu. Monaco serisinde de ciddi sıkıntılar yaşadığımız dönemler oldu. Topu dolaştıramadık, daha kısa 5 numara kullandığımız bölümlerde de sıkıntılı dönemler oldu."

Üst düzey oyunculardan kurulu bir takım olduklarını, Fenerbahçe Beko'nun da Avrupa Ligi'nde şampiyon olabilecek kapasitede bir ekip olduğunu dile getiren Jasikevicius, şunları söyledi:

"Kazanmamış olmamız, trajedi olarak değerlendirilir mi bilemem. Şampiyonluğa sadece 2 maç uzaktaydık. Bu akşam sahaya en iyi performansı koyamadık. Şu anda gelecek seneyi düşünmüyorum. Şimdiyi ve şu anı düşünüyorum. Tabii ki takımın başantrenörü olarak daha iyi hale gelme çalışmasını yapıyoruz. Bu müthiş bir fırsattı bizim için ama ben geleceği umursamıyorum. Bizim için şu an çok önemli ama şu anda Avrupa Ligi bizim için bitti."

Maçtan önce yaşanan olaylar hakkında da açıklamada bulunan Jasikevicius, şöyle konuştu:

"Dışarıda yaşananlardan herkesin haberi vardı. Her iki takım için de yaşandı bu durum. Hoş olmayan olaylar yaşandı. Panathinaikos da bizim gibi maçın başlamasını bekliyordu. İki takım da etkilendi. Eğer bunun üstesinden nasıl geleceğini bilip maça daha iyi başladıysa, bunu yapabildiler. Bu tip olayların yaşanmasını gerçekten anlamıyorum. Ama bu bizim yenilgimizin sebebi değil. Çok kötü başlayıp oyuna ortak olduk. Her iki takımdan birisi kazanabilirdi ama ciddi çöküş yaşadık karşılaşmada."

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