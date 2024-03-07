Anadolu Efes - Bayern Münih maçı CANLI izle! (Anadolu Efes - Bayern Münih maçı canlı skor) THY EuroLeague maçı

Turkish Airlines EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes evinde Bayern Münih'i konuk ediyor.

Lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

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İLK PERİYOT OYNANIYOR: ANADOLU EFES 2-2 BAYERN MÜNİH

ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Anadolu Efes - Bayern Münih karşılaşması S Sport ekranlarından CANLI yayınlanıyor.

Anadolu Efes ile Bayern Münih, Avrupa kupalarında bugüne kadar 11 kez karşılaşırken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 11 karşılaşmada Efes beş galibiyet ve altı mağlubiyet elde etti.

Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Münih'te oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 86-71 kaybetmişti.

Turkish Airlines Euroleague'in 27. haftasında Anadolu Efes Sırbistan'ın Partizan takımına deplasmanda 100-90 mağlup olmuş, Bayern Münih ise bir diğer Sırp ekibi Kızılyıldız'ı evinde 74-66 yenmişti.

Euroleague'de 27. haftanın ardından Anadolu Efes 11 galibiyet ve 16 mağlubiyet ile 15. sırada yer alıyor. Bayern Münih ise 12 galibiyet ve 15 mağlubiyet ile 12. sırada bulunuyor.