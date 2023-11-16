Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı CANLI | THY EUROLEAGUE

THY EuroLeague'in 9. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Olimpia Milano ile karşı karşıya geliyor.
8 maçta 4 galibiyet 4 mağlubiyet alan lacivert beyazlılar, İtalya'dan galip dönmek için sahaya çıkıyor.
Olimpia Milano - Anadolu Efes maçının skor takibini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
CANLI SKOR
1. ÇEYREK | Olimpia Milano 4-4 Anadolu Efes
OLIMPIA MILANO - ANADOLU EFES MAÇI KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı 16 Kasım Perşembe günü saat 22.30'da başladı. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus'dan canlı olarak yayınlanıyor.