Haberler THY EuroLeague Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı CANLI | THY EUROLEAGUE

Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı CANLI | THY EUROLEAGUE

THY EuroLeague'in çift maç haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Olimpia Milano ile karşı karşıya geliyor. Lacivert-beyazlılar, İtalya'da galip gelerek yükselişini sürdürmek istiyor. Olimpia Milano - Anadolu Efes maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 22:30 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 22:34
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Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı CANLI | THY EUROLEAGUE

THY EuroLeague'in 9. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Olimpia Milano ile karşı karşıya geliyor.

8 maçta 4 galibiyet 4 mağlubiyet alan lacivert beyazlılar, İtalya'dan galip dönmek için sahaya çıkıyor.

Olimpia Milano - Anadolu Efes maçının skor takibini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

1. ÇEYREK | Olimpia Milano 4-4 Anadolu Efes

OLIMPIA MILANO - ANADOLU EFES MAÇI KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı 16 Kasım Perşembe günü saat 22.30'da başladı. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus'dan canlı olarak yayınlanıyor.

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