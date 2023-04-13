Kızılyıldız 91-89 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET) Kanarya play-off'u garantiledi!

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'in normal sezonunun son haftasında deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertliler rakibine 91-89'luk skorla mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko, Baskonia'nın deplasmanda Olympiakos'a 86-78 mağlup olması sonrası play-off'a kalmayı garantiledi.
PERİYOT SONUÇLARI
1. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 15-21 Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 41-39 Fenerbahçe Beko
3. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 57-57 Fenerbahçe Beko
4. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 79-79 Fenerbahçe Beko
UZATMALAR SONUCU: Kızılyıldız 91- 89 Fenerbahçe Beko
İŞTE MAÇIN ÖZETİ