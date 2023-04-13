Haberler THY EuroLeague Kızılyıldız 91-89 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET) Kanarya play-off'u garantiledi!

Kızılyıldız 91-89 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET) Kanarya play-off'u garantiledi!

THY EuroLeague'de normal sezonun son haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko normal süresi 79-79'luk skorla biten mücadelede rakibine 91-89'luk skorla mağlup oldu. Sarı lacivertliler bu sonuca rağmen Baskonia'nın Olympiakos'a 86-78 mağlup olması sonrası play-off'a kalmayı garantiledi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 22:25 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 23:08
Kızılyıldız 91-89 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET) Kanarya play-off'u garantiledi!

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'in normal sezonunun son haftasında deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertliler rakibine 91-89'luk skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, Baskonia'nın deplasmanda Olympiakos'a 86-78 mağlup olması sonrası play-off'a kalmayı garantiledi.

PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 15-21 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 41-39 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 57-57 Fenerbahçe Beko

4. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 79-79 Fenerbahçe Beko

UZATMALAR SONUCU: Kızılyıldız 91- 89 Fenerbahçe Beko

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