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THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Guerschon Yabusele seçildi!

Son dakika spor haberleri... THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu Real Madrid forması giyen Fransız basketbolcusu Guerschon Yabusele oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 16:08
THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Guerschon Yabusele seçildi!

İspanyol ekibi Real Madrid'in Fransız basketbolcusu Guerschon Yabusele, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30. hafta karşılaşmalarında 30 verimlilik puanına ulaşan Yabusele, THY Avrupa Ligi kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.

27 yaşındaki Yabusele, Real Madrid'in deplasmanda Virtus Segafredo Bologna'yı 96-79 yendiği maçta, 6'da 6 iki sayı ve 7'de 4 üç sayı isabetiyle 24 sayı üretmişti.

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