Haberler THY EuroLeague Panathinaikos - Anadolu Efes maçı CANLI İZLE (Panathinaikos - Anadolu Efes canlı skor)

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı CANLI İZLE (Panathinaikos - Anadolu Efes canlı skor)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 26. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos ile kozlarını paylaşıyor. Panathinaikos - Anadolu Efes maçının CANLI SKOR takibini haberimizden yapabilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 21:56 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 22:25
Panathinaikos - Anadolu Efes maçı CANLI İZLE (Panathinaikos - Anadolu Efes canlı skor)

Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 26. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos ile kozlarını paylaşıyor. Panathinaikos - Anadolu Efes maçının CANLI SKOR takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR

İLK PERİYOT SONUCU: Panathinaikos 21-18 Anadolu Efes

2. PERİYOT OYNANIYOR: Panathinaikos 29-25 Anadolu Efes

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PANATHINAIKOS-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Panathinaikos-Anadolu Efes maçı 2 Mart Perşembe günü saat 22.00'de başladı. OAKA Arena'da oynanan müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos 25 maçta 8 galibiyet ve 17 yenilgiyle 18 takımlı ligde 16. sırada yer alıyor.

Ev sahibi ekip ligde çıktığı son 4 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar bu mücadelelerde deplasmanda Real Madrid'e 83-68, rakip sahada Baskonia'ya 95-90, iç sahada Valencia'ya 92-91 ve son maçında deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan'a 78-76 kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iç sahadaki Real Madrid maçı ertelenen Anadolu Efes, ardından deplasman maçında Fransız ekibi ASVEL'i 90-89 mağlup etti. İki takımın sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadelesini Anadolu Efes 88-69 kazanmıştı.

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