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THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'dan hakem tepkisi! Diskalifiye etti

THY Euroleague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko evinde lider Olympiakos ile karşılaştı. Sarı lacivertliler rakibine 93-73 mağlup olurken hakemin verdiği kararlar maça damga vurdu. İkinci çeyrekte Scottie Wilbekin'e verilen diskalifiye kararı büyük tepkiye yol açtı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 11:42
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'dan hakem tepkisi! Diskalifiye etti

Fenerbahçe'de Scottie Wilbekin, çift teknik faulle ihraç edildikten sonra bu kararı veren Alman hakem Robert Lottermoser'e büyük tepki gösterdi. Wilbekin, faulün kendisine yapıldığını belirtse de Lottermoser'in kararı değişmedi. Fenerbahçe koç ekibi de Alman hakeme itiraz etti. Çeyrek sonunda bitime 0.8 saniye kala tam saha pasla gelen Guduric'in basketi, ilk yarının da skorunu belirledi: 30-51


Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u Ülker Sports Arena'da ağırladı. Olympiakos, sarı lacivertlilerin son çeyrekteki baskılı oyunu karşısında hata yapmadı ve maçtan 73 - 93 galip ayrıldı.

THY Avrupa Ligi'nde 3. sırada bulunan Fenerbahçe'nin 22. hafta sonunda 13 galibiyeti 9 mağlubiyeti bulunuyor. Lider Olympiakos'un ise 15 galibiyet, 7 de yenilgisi var.

WİLBEKİN'E DİSKALİFİYE
Fenerbahçe'de Scottie Wilbekin, çift teknik faulle ihraç edildikten sonra bu kararı veren Alman hakem Robert Lottermoser'e büyük tepki gösterdi. Wilbekin, faulün kendisine yapıldığını belirtse de Lottermoser'in kararı değişmedi. Fenerbahçe koç ekibi de Alman hakeme itiraz etti. Çeyrek sonunda bitime 0.8 saniye kala tam saha pasla gelen Guduric'in basketi, ilk yarının da skorunu belirledi: 30-51

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