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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde MVP Darius Thompson oldu

THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu İspanya temsilcisi Cazoo Baskonia'nın ABD'li basketbolcusu Darius Thompson oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 16:20
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde MVP Darius Thompson oldu

İspanya temsilcisi Cazoo Baskonia'nın ABD'li basketbolcusu Darius Thompson, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 21. hafta karşılaşmalarında 36 verimlilik puanına ulaşan 27 yaşındaki oyuncu, sezonun kendi adına en iyi verimlilik puanına ulaşarak haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Thompson, Cazoo Baskonia'nın sahasında Anadolu Efes'i 114-111 yendiği maçta 19 sayı, 16 asist, 6 ribaunt, 1 blokla oynadı.

Bu sezon üçüncü kez bir Baskonia oyuncusu haftanın MVP ödülünü aldı.

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