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Fener’den geçit yok

Sakatlıklar ve pandemiye rağmen Avrupa’da önüne geleni deviren Kanarya, Fransa temsilcisi Asvel’i rahat geçip 10. galibiyetini aldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Fener’den geçit yok

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Asvel Lyon'u 85-76 yendi. Sarı-lacivertiler, 10. galibiyetini elde ederken, Asvel 14. yenilgisini aldı. Maça hızlı başlayan Fransa temsilcisi, ilk iki dakikada 7-0'lık seri yakaladı. Kalan bölümde Guduric ile etkili olan F.Bahçe, ilk çeyreği 29-23 önde kapattı. İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle giren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 47-41 üstün girdi. Asvel ikinci yarıyada etkili başladı ve 22-17'lik seriyle farkı kapattı: 64-63. Ancak Kanarya 21-13'lük seriyle maçı kazandı.

Maçta 15 sayı atan Guduric, ilk çeyrekte ve üçüncü periyotta Kanarya'yı sırtladı.

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