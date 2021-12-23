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Barcelona'yı 'sus' işareti ateşledi! 17 farktan geri döndüler

THY EuroLeague'de 17 sayı farktan geri dönerek Unics Kazan'ı mağlup eden Barcelona'yı son periyotta rakip takımın oyuncusu ateşledi. Unics oyuncusu Isaiah Canaan'ın tribünlere yaptığı 'sus' işareti sonrası oyun Barça'ya döndü... Karşılaşmanın ardından Barcelona'da forma giyen milli basketbolcumuz Sertaç Şanlı da sosyal medya hesabından 'sus' emojili tweet paylaştı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 13:14
Barcelona'yı 'sus' işareti ateşledi! 17 farktan geri döndüler

THY EuroLeague'de Barcelona deplasmanında son çeyreğe 17 sayı önde girmişken uzatma sonunda kaybeden UNICS Kazan Koçu Velimir Perasovic, Isaiah Canaan'ın tribünlere yaptığı "sus" işaretinin tribünleri ve rakibi ateşlediğini söyledi.

Maç sonunda ise Barcelonalı oyuncular birbirlerine aynı işareti yaparak galibiyeti kutladı. Milli oyuncumuz Sertaç Şanlı da attığı "sus" emojili tweet ile tepkisini belirtti.

Velimir Perasovic, maç sonunda açıklamalarında, "Ben görmedim ama Canaan gereksiz bir şey yapmış. Taraftar ateşlendi ve rakibe ayrı bir motivasyon verdi." dedi.

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