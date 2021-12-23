Barcelona'yı 'sus' işareti ateşledi! 17 farktan geri döndüler

THY EuroLeague'de Barcelona deplasmanında son çeyreğe 17 sayı önde girmişken uzatma sonunda kaybeden UNICS Kazan Koçu Velimir Perasovic, Isaiah Canaan'ın tribünlere yaptığı "sus" işaretinin tribünleri ve rakibi ateşlediğini söyledi.

Maç sonunda ise Barcelonalı oyuncular birbirlerine aynı işareti yaparak galibiyeti kutladı. Milli oyuncumuz Sertaç Şanlı da attığı "sus" emojili tweet ile tepkisini belirtti.

Velimir Perasovic, maç sonunda açıklamalarında, "Ben görmedim ama Canaan gereksiz bir şey yapmış. Taraftar ateşlendi ve rakibe ayrı bir motivasyon verdi." dedi.