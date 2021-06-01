Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 2018-2019 ve 2019-2020'da çok yaklaştığı kupaya bu sezon kavuştu. Normal sezonu 22 galibiyet ve 12 mağlubiyetle üçüncü sırada bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek final turunda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaştı. 5 maçta rakibine 3-2 üstünlük sağlayan lacivert-beyazlılar, adını Dörtlü Final'e yazdırdı. CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup eden Anadolu Efes, finalde ise büyük yatırımlar yapan Barcelona'yı 86-81 yenerek kupayı aldı.
Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde tarih yazdı
Final Four’da önce CSKA’yı daha sonra Barça’yı deviren Ergin Ataman’ın öğrencileri, tarihinde ilk kez bu bu kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 2018-2019 ve 2019-2020'da çok yaklaştığı kupaya bu sezon kavuştu. Normal sezonu 22 galibiyet ve 12 mağlubiyetle üçüncü sırada bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek final turunda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaştı. 5 maçta rakibine 3-2 üstünlük sağlayan lacivert-beyazlılar, adını Dörtlü Final'e yazdırdı. CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup eden Anadolu Efes, finalde ise büyük yatırımlar yapan Barcelona'yı 86-81 yenerek kupayı aldı.