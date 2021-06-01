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Avrupa Ligi'nde tarih yazdı

Final Four’da önce ’yı daha sonra Barça’yı deviren ’ın öğrencileri, tarihinde ilk kez bu bu kupayı müzesine götürmeyi başardı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde tarih yazdı
'de başarılı bir sezon geçiren , performansını şampiyonlukla taçlandırmayı başardı. 'nın Köln kentindeki Final Four'da önce Moskova'yı saf dışı bırakan lacivertbeyazlılar, finalde ise Barcelona'ya şans tanımadı. Büyük çekişmeye sahne olan final mücadelesinde rakibini 86-81'lik skorla mağlup eden 'ın öğrencileri, Turkish Airlines Euroleague'de kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürmeye hak kazandı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 2018-2019 ve 2019-2020'da çok yaklaştığı kupaya bu sezon kavuştu. Normal sezonu 22 galibiyet ve 12 mağlubiyetle üçüncü sırada bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek final turunda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaştı. 5 maçta rakibine 3-2 üstünlük sağlayan lacivert-beyazlılar, adını Dörtlü Final'e yazdırdı. 'yı 89-86 mağlup eden Anadolu Efes, finalde ise büyük yatırımlar yapan Barcelona'yı 86-81 yenerek kupayı aldı.
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