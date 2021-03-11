Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris'i ağırlıyor

THY 'nde 'i ağırlıyor

THY 'nde ilk 4 sıra için yarışan , 29. haftadaki kritik mücadelede 12 Mart Cuma günü 'nın takımını konuk edecek.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 10:14 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 10:15
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris'i ağırlıyor

, THY 'nin 29. haftasında yarın (12 Mart Cuma) 'nın takımını konuk edecek.

'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 'nde iyi başlayamadığı sezonda son 12 müsabakanın 10'unu kazanarak çıkış yakaladı. Bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 17 galibiyet, 10 mağlubiyetle haftaya 5. sırada girdi.

Zalgiris ise 15 galibiyet, 13 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Litvanya'da oynanan maçı Zalgiris 89-73 kazanmıştı.

AVRUPA'DA 714. RANDEVU

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla kupalarında 714. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 713 karşılaşmada 405 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 466. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 465 karşılaşmada 248 galibiyet aldı, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.

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