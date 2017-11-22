 Devler parkeye çıkıyor – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    9. Euroleague
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Devler parkeye çıkıyor

    Devler parkeye çıkıyor

    THY Euroleague’de 9. hafta heyecanı yarın ve 24 Kasım Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

    Haftanın açılış maçında , Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas ile mücadele edecek. Barcelona Lassa, Macca FOX Tel Aviv'i ağırlarken, 'da evinde BC Khimki ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış maçında ise Unicaja Malaga, CSKA Moskova ile İspanya'da oynayacak. Euroelague'de haftanın programı şöyle:

    Yarın
    21.00 Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes
    22.00 Brose Baskets Bamberg - Valencia Basket
    22.45 EA7 Olimpia Milano - Olympiakos
    23.00 FC Barcelona Lassa - Maccabi FOX Tel Aviv
    23.00 Kızılyıldız - Saski Baskonia SAD

    Cuma
    20.45 Fenerbahçe Doğuş - BC Khimki
    22.00 Panathinaikos - Real Madrid
    22.45 Unicaja Malaga - CSKA Moskova
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:25
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