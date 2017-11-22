Devler parkeye çıkıyor
THY Euroleague’de 9. hafta heyecanı yarın ve 24 Kasım Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.
Yarın
21.00 Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes
22.00 Brose Baskets Bamberg - Valencia Basket
22.45 EA7 Olimpia Milano - Olympiakos
23.00 FC Barcelona Lassa - Maccabi FOX Tel Aviv
23.00 Kızılyıldız - Saski Baskonia SAD
Cuma
20.45 Fenerbahçe Doğuş - BC Khimki
22.00 Panathinaikos - Real Madrid
22.45 Unicaja Malaga - CSKA Moskova
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:25
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Fener'de Bruma bombası
Toplam 10
Yorum
forever1903 hadi iyi futbol oynasaniz, hakkiniz yense anlayacagim dediklerini, hem oynama hem baskalrina laf at, ayip olmuyor mu, bu ne cekememezlik
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Kazan kaynıyor
Toplam 13
Yorum
EDE Tudor'a gösterilen sabır Mustafa Denizli'ye gösterilseydi, şu anda hem Avrupa'da hem de ligde kurgulu düzenli oynayan bir takımımız olacaktı
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 5
Yorum
Türk müsün? Sen nasıl Türksün? Bizim topladığımız puanlarla Türk takımları direk katılacak, Cenk de milli takımın as forveti, nasıl bir insanlık bu?
Devler parkeye çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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