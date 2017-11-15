 Fenerbahçe Doğuş - Olympiakos | CANLI – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe Doğuş - Olympiakos | CANLI

    Fenerbahçe Doğuş - Olympiakos | CANLI

    Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olympiakos'u konuk ediyor...

    Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk ediyor.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayan karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor..

    THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, bu sezon geride kalan 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

    Başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geçen hafta Alman ekibi Brose Bamberg'i deplasmanda 80-57 mağlup etti.

    Karşılaşma öncesinde Olympiakos'un da Fenerbahçe Doğuş gibi 4 galibiyeti bulunuyor.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:56
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe Doğuş - Olympiakos | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.