Fenerbahçe Doğuş - Olympiakos | CANLI
Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olympiakos'u konuk ediyor...
Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk ediyor.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayan karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor..
THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, bu sezon geride kalan 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi aldı.
Başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geçen hafta Alman ekibi Brose Bamberg'i deplasmanda 80-57 mağlup etti.
Karşılaşma öncesinde Olympiakos'un da Fenerbahçe Doğuş gibi 4 galibiyeti bulunuyor.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:56
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEK İÇİN YABANCI KURALI.SEN DEMİYORSUN OYUNCU YETİŞTİREMİYORUM.YABANCILAR SUÇLU.
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKı Dünyanın gelişmiş liglerinde böyle bir sınırlama yok.Misal İspanya,İngiltere,İtalya,Almanya daha sayayım mı?
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI Gidin siz ekonomi ile uğraşın.Burnunuzu futbola sokmayın.Futbolu yabancı kuralı ile kalitesiz hale getirmeyin.
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