 THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid liderliğini sürdürdü – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    'nde Real Madrid liderliğini sürdürdü

    THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid liderliğini sürdürdü

    'nde dördüncü hafta maçlarının ardından İspanyol ekibi Real Madrid liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

    Konuk olduğu Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 87-66 mağlup eden eflatun-beyazlılar, 4'te 4 yaparak liderlik koltuğunda yer almayı sürdürdü.

    Grupta 4'te 4 yapan diğer takım Yunanistan'dan Olympiakos ise ağırladığı Rus ekibi Khimki'yi 92-75 mağlup ederek averajla Real Madrid'i takibini sürdürdü.

    Fenerbahçe Doğuş konuk olduğu Panathinaikos Superfoods'a 70-68 yenilmesine rağmen grupta averajla 7'nci sıradaki yerini korudu.

    Ağırladığı CSKA Moskova'ya 98-80'lik skorla kaybeden ve bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Anadolu Efes ise grupta averajla son sıraya geriledi.

    'nde beşinci hafta maçları 2-3 Kasım tarihlerinde yapılacak.

    SONUÇLAR

    Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Fenerbahçe Doğuş: 70-68

    Anadolu Efes - CSKA Moskova (Rusya): 80-98

    Zalgiris (Litvanya) - Real Madrid (İspanya): 66-87

    Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Maccabi FOX (İsrail): 87-84

    Olympiakos (Yunanistan) - Khimki (Rusya): 92-75

    AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Barcelona Lassa (İspanya): 78-74

    Brose Bamberg (Almanya) - Baskonia Vitoria Gasteiz (İspanya): 78-72

    Valencia (İspanya) - Unicaja Malaga (İspanya): 91-53

    PUAN DURUMU

    Takım G M AS YS Av
    1 Real Madrid 4 0 357 299 58
    2 Olympiakos 4 0 316 282 34
    3 Valencia 3 1 319 262 57
    4 CSKA Moskova 3 1 341 309 32
    5 Khimki 3 1 320 317 3
    6 Maccabi FOX 2 2 314 295 19
    7 Fenerbahçe Doğuş 2 2 296 288 8
    8 Kızılyıldız MTS 2 2 331 329 2
    9 Brose Bamberg 2 2 312 329 -17
    10 Zalgiris 2 2 302 323 -21
    11 Panathinaikos Superfoods 2 2 297 330 -33
    12 Barcelona Lassa 1 3 329 320 9
    13 AX Armani Exchange Olimpia Milan 1 3 332 347 -15
    14 Unicaja Malaga 1 3 272 318 -46
    15 Baskonia 0 4 267 307 -40
    16 Anadolu Efes 0 4 295 345 -50
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:12
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