THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid liderliğini sürdürdü
THY Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının ardından İspanyol ekibi Real Madrid liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.
Konuk olduğu Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 87-66 mağlup eden eflatun-beyazlılar, 4'te 4 yaparak liderlik koltuğunda yer almayı sürdürdü.
Grupta 4'te 4 yapan diğer takım Yunanistan'dan Olympiakos ise ağırladığı Rus ekibi Khimki'yi 92-75 mağlup ederek averajla Real Madrid'i takibini sürdürdü.
Fenerbahçe Doğuş konuk olduğu Panathinaikos Superfoods'a 70-68 yenilmesine rağmen grupta averajla 7'nci sıradaki yerini korudu.
Ağırladığı CSKA Moskova'ya 98-80'lik skorla kaybeden ve bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Anadolu Efes ise grupta averajla son sıraya geriledi.
THY Avrupa Ligi'nde beşinci hafta maçları 2-3 Kasım tarihlerinde yapılacak.
SONUÇLAR
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Fenerbahçe Doğuş: 70-68
Anadolu Efes - CSKA Moskova (Rusya): 80-98
Zalgiris (Litvanya) - Real Madrid (İspanya): 66-87
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Maccabi FOX (İsrail): 87-84
Olympiakos (Yunanistan) - Khimki (Rusya): 92-75
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Barcelona Lassa (İspanya): 78-74
Brose Bamberg (Almanya) - Baskonia Vitoria Gasteiz (İspanya): 78-72
Valencia (İspanya) - Unicaja Malaga (İspanya): 91-53
PUAN DURUMU
|Takım
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|1
|Real Madrid
|4
|0
|357
|299
|58
|2
|Olympiakos
|4
|0
|316
|282
|34
|3
|Valencia
|3
|1
|319
|262
|57
|4
|CSKA Moskova
|3
|1
|341
|309
|32
|5
|Khimki
|3
|1
|320
|317
|3
|6
|Maccabi FOX
|2
|2
|314
|295
|19
|7
|Fenerbahçe Doğuş
|2
|2
|296
|288
|8
|8
|Kızılyıldız MTS
|2
|2
|331
|329
|2
|9
|Brose Bamberg
|2
|2
|312
|329
|-17
|10
|Zalgiris
|2
|2
|302
|323
|-21
|11
|Panathinaikos Superfoods
|2
|2
|297
|330
|-33
|12
|Barcelona Lassa
|1
|3
|329
|320
|9
|13
|AX Armani Exchange Olimpia Milan
|1
|3
|332
|347
|-15
|14
|Unicaja Malaga
|1
|3
|272
|318
|-46
|15
|Baskonia
|0
|4
|267
|307
|-40
|16
|Anadolu Efes
|0
|4
|295
|345
|-50
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:12
-
Gerçek ortaya çıktı! 'Siyahi pislik' demiş
Toplam 3
Yorum
CDTRF Gerçekse,açıkça ben utandım. Dinimizde ve anlayışımızda geleneklerimizde renkten dilden etnisiteden dolayı aşağılamak yoktur. Yazıklar olsun
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''Adamına göre muamele yapılmasın''
Toplam 10
Yorum
mehmet vallahi sizeleri inanamiyorum nasil oluyorda böyle agir küfür eden insani koruyorsunuz vallahi ayip byk baskanida iyice sapati bence cimbomm
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Kaptan dümene
Toplam 2
Yorum
HAGİ10 BU MAÇI KAPTANIMIZ ALICAK ONA GÜVENİYORUM
THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid liderliğini sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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