THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid liderliğini sürdürdü

Konuk olduğu Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 87-66 mağlup eden eflatun-beyazlılar, 4'te 4 yaparak liderlik koltuğunda yer almayı sürdürdü.

Grupta 4'te 4 yapan diğer takım Yunanistan'dan Olympiakos ise ağırladığı Rus ekibi Khimki'yi 92-75 mağlup ederek averajla Real Madrid'i takibini sürdürdü.

Fenerbahçe Doğuş konuk olduğu Panathinaikos Superfoods'a 70-68 yenilmesine rağmen grupta averajla 7'nci sıradaki yerini korudu.

Ağırladığı CSKA Moskova'ya 98-80'lik skorla kaybeden ve bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Anadolu Efes ise grupta averajla son sıraya geriledi.

THY Avrupa Ligi'nde beşinci hafta maçları 2-3 Kasım tarihlerinde yapılacak.



SONUÇLAR

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Fenerbahçe Doğuş: 70-68

Anadolu Efes - CSKA Moskova (Rusya): 80-98

Zalgiris (Litvanya) - Real Madrid (İspanya): 66-87

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Maccabi FOX (İsrail): 87-84

Olympiakos (Yunanistan) - Khimki (Rusya): 92-75

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Barcelona Lassa (İspanya): 78-74

Brose Bamberg (Almanya) - Baskonia Vitoria Gasteiz (İspanya): 78-72

Valencia (İspanya) - Unicaja Malaga (İspanya): 91-53



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