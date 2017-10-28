 Fenerbahçe'ye şok! – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçe'ye şok!

    Fenerbahçe'ye şok!

    Euroleague'de Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Panathinaikos'a, bitime 1.2 saniye kala yediği 3 sayılık basketle 70-68 mağlup oldu.

    Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos Superfoods'a 70-68 yenildi.

    Fenerbahçe Doğuş bu sonuçla ikinci mağlubiyetini yaşarken, Panathinaikos Superfoods ikinci galibiyetini aldı.

    Karşılaşmaya Wanamaker'ın sayılarıyla 5-0'lık üstünlükle başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk 5 dakikayı 15-11 önde geçti. Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 21-19 üstün tamamladı.

    İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Vesely ile üst üste sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, 15. dakikada 8 sayılık üstünlük yakaladı: 24-32. Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına da 44-36 önde gitti.

    Üçüncü çeyrekte Calathes'in sayılarıyla Panathinaikos Superfoods 26. dakikada farkı 2'ye indirdi: 48-50. Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 55-53 önde girdi.

    Son çeyrekte serbest atışlardan bulduğu sayılarla oyuna tutunmaya çalışan Yunanistan temsilcisi, 36. dakikada farkı bir sayıya indirdi: 61-62. Panathinaikos Superfoods'ta Pappas, son 2,5 dakikada arka arkaya 9 sayı kaydedince Fenerbahçe Doğuş müsabakadan 70-68 mağlup ayrıldı.

    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:47
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