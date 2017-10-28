Fenerbahçe'ye şok!
Euroleague'de Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Panathinaikos'a, bitime 1.2 saniye kala yediği 3 sayılık basketle 70-68 mağlup oldu.
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos Superfoods'a 70-68 yenildi.
Fenerbahçe Doğuş bu sonuçla ikinci mağlubiyetini yaşarken, Panathinaikos Superfoods ikinci galibiyetini aldı.
Karşılaşmaya Wanamaker'ın sayılarıyla 5-0'lık üstünlükle başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk 5 dakikayı 15-11 önde geçti. Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 21-19 üstün tamamladı.
İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Vesely ile üst üste sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, 15. dakikada 8 sayılık üstünlük yakaladı: 24-32. Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına da 44-36 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte Calathes'in sayılarıyla Panathinaikos Superfoods 26. dakikada farkı 2'ye indirdi: 48-50. Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 55-53 önde girdi.
Son çeyrekte serbest atışlardan bulduğu sayılarla oyuna tutunmaya çalışan Yunanistan temsilcisi, 36. dakikada farkı bir sayıya indirdi: 61-62. Panathinaikos Superfoods'ta Pappas, son 2,5 dakikada arka arkaya 9 sayı kaydedince Fenerbahçe Doğuş müsabakadan 70-68 mağlup ayrıldı.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:47
-
Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
-
TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
-
TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
Yorum
Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
Fenerbahçe'ye şok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.