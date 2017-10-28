Efes buz kesti

THY Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova’ya farklı yenildi, gruptaki dördüncü mağlubiyetini aldı

THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, sahasında Rus ekibi CSKA Moskova'ya 98-80 mağlup oldu. Maçın başından itibaren oyuna ağırlığını koyan Rus ekibi salondan galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligde 4. kez yenilirken, CSKA Moskova 3. galibiyetine ulaştı. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 23 sayı kaydeden Simon olurken, CSKA Moskova'da Clyburn 20, De Colo 18 sayıyla oynadı.