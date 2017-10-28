 Efes buz kesti – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Efes buz kesti

    Efes buz kesti

    THY Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova’ya farklı yenildi, gruptaki dördüncü mağlubiyetini aldı

    THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, sahasında Rus ekibi CSKA Moskova'ya 98-80 mağlup oldu. Maçın başından itibaren oyuna ağırlığını koyan Rus ekibi salondan galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligde 4. kez yenilirken, CSKA Moskova 3. galibiyetine ulaştı. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 23 sayı kaydeden Simon olurken, CSKA Moskova'da Clyburn 20, De Colo 18 sayıyla oynadı.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:42
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Efes buz kesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.