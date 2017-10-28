 Anadolu Efes'ten en kötü başlangıç! – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    'ten en kötü başlangıç!

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a>'ten en kötü başlangıç!

    THY Avrupa Ligi'nde ilk 4 maçını kaybeden , tarihinin en kötü başlangıcına imza attı.

    Başantrenör Velimir Perasovic yönetimindeki lacivert-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde ilk 4 maçında zorlu rakiplerle karşılaştı. Geçen sezonun Dörtlü Final'e kalan ekipleri Real Madrid, Fenerbahçe Doğuş ve CSKA Moskova'ya kaybeden , İspanya deplasmanında da Valencia'ya yenilmekten kurtulamadı.

    Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı kupasında grup aşamasında 25. kez mücadele eden , ilk kez 4 maçını da kaybederek sezona başladı.

    Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Suprolig ve Avrupa Ligi adı altında düzenlenen "Kupa 1"de mücadele eden lacivert-beyazlılar, bu sezon Baskonia Vitoria Gasteiz'le galibiyet alamayan iki takımdan biri oldu.

    GEÇEN SEZON 3'TE 0'LA BAŞLAMIŞTI
    Anadolu Efes, geçen sezon da THY Avrupa Ligi'ne benzer bir başlangıç yapmıştı.

    Geride kalan sezonda Perasovic yönetiminde ilk 3 maçında galibiyet elde edemeyen lacivert-beyazlılar, buna rağmen normal sezonu 6. sırada bitirerek, adını son 8 takım arasına yazdırmıştı.

    ÜST ÜSTE 6 MAÇ KAYBETTİ
    Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 maçı da kazanamadı.

    Geçen sezon çeyrek final serisinde son iki maçta Yunan temsilcisi Olympiakos'a kaybeden lacivert-beyazlılar, bu sezon da 4 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Anadolu Efes'in böylelikle galibiyet hasreti 6 maça çıkmış oldu.

    Lacivert-beyazlılar, Avrupa Ligi'ndeki son galibiyetini 26 Nisan 2017'de Olympiakos karşısında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda almıştı.

    ANADOLU EFES'İN SEZON BAŞLANGIÇLARI
    Lacivert-beyazlıların, "Kupa 1" de grup aşamasında yer aldığı sezonlarda ilk 4 maçta aldığı galibiyet ve yenilgi sayıları şöyle:

    Sezon G M
    1979-80 1 3
    1993-94 4 0
    1994-95 2 2
    1996-97 2 2
    1997-98 3 1
    1998-99 4

    1999-00 2 2
    2000-01 2 2
    2001-02 3 1
    2002-03 2 2
    2003-04 3 1
    2004-05 3 1
    2005-06 4 -
    2006-07 2 2
    2007-08 2 2
    2008-09 2 2
    2009-10 1 3
    2010-11 2 2
    2011-12 2 2
    2012-13 3 1
    2013-14 3 1
    2014-15 3 1
    2015-16 2 2
    2016-17 1 3
    2017-18 - 4
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:11
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