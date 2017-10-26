 Anadolu Efes'in konuğu CSKA Moskova – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'in konuğu CSKA Moskova

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a>'in konuğu CSKA Moskova

    Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk edecek.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

    , bu sezon THY Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Velimir Perasovic yönetimindeki lacivert-beyazlılar, geride kalan 3 maçta Real Madrid, Valencia ve Fenerbahçe Doğuş'a mağlup oldu.

    CSKA Moskova ise turnuvada bu sezon oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Rus ekibi, AX Armani Exchange Olimpia Milan ile Panathinaikos Superfoods'u yenerken, Real Madrid karşısında sahadan mağlup ayrıldı.

    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'in konuğu CSKA Moskova haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.