Anadolu Efes'in konuğu CSKA Moskova
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
Anadolu Efes, bu sezon THY Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Velimir Perasovic yönetimindeki lacivert-beyazlılar, geride kalan 3 maçta Real Madrid, Valencia ve Fenerbahçe Doğuş'a mağlup oldu.
CSKA Moskova ise turnuvada bu sezon oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Rus ekibi, AX Armani Exchange Olimpia Milan ile Panathinaikos Superfoods'u yenerken, Real Madrid karşısında sahadan mağlup ayrıldı.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:49
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Caner'e soruşturma
Toplam 3
Yorum
misafir her şeyin bir ilki vardır evlat..
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Asamoah bombası
Toplam 10
Yorum
Buğra Nasıl ya sadece GS ye gelir. Bu adamlar paraya bakar, çok para verirsen gelir. Çok para verirse de fenere gider.
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Süper Lig ekibini satın alıyor!..
Toplam 2
Yorum
ELEMAN yayinci kurulusun maclarini verdigi bir takimi almasi dogru biseymi allahin askina.hicbir zaman ilk 3 den CIKARTILMAZ ARTIK BASAKSEHIR.
Anadolu Efes'in konuğu CSKA Moskova haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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