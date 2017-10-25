Türk derbisi Fenerbahçe'nin
THY Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisinde Anadolu Efes'i konuk eden Fenerbahçe Doğuş, özellikle 3. periyottaki etkili oyunuyla sonuca gitti ve ligdeki 3. galibiyetini elde etti.
THY Euroleague'in 3. haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında karşılaştığı Anadolu Efes'i 81-70'lik skorla mağlup etti.
Aziz Yıldırım'dan destek
THY Euroleague'in 3. haftasında oynanan Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes maçını sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda takip etti. Fenerbahçe Asbaşkanı Ozan Balaban ile karşılaşmayı takip eden Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Fenerbahçeli oyuncular Martin Skrtel ve Roman Neustadter de mücadele için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki yerini aldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Daniel Hierrezuelo xx, Milivoje Jovcic xx, Arturas Sukys xx
Fenerbahçe Doğuş: Thompson xx 4, Melli xx 6, Barış xx, Melih xx, Wanamaker xx 14, Sloukas xx 9, Nunnally xx 11, Guduric xx 10, Vesely xx 15, Sinan x, Datome xx 12
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Anadolu Efes: Doellman x, McCollum xx 5, Doğuş xx 7, Berk x, Motum xx 9, Adams xx 3, Stimac xx 12, Mustafa x, Dunston xx 14, Simon xxx 20
Başantrenör: Velimir Perasovic
1. periyot: 15-20 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 34-34
3. periyot: 62-52 (Fenerbahçe Doğuş lehine)
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:44
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Ne olacak bu Beşiktaş ile F.Bahçe'nin hali?
Toplam 2
Yorum
BJK'li desmeyin yaramizi...
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Guiliano'dan Beşiktaş yorumu
Toplam 5
Yorum
arsen l. BJK böyle bir şey işte....Türkiye onu seyrediyor...FB gs maçı var ama Başakşehirle maçları ne olacak diyorlar.FB de bu günleri görür inş.
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Sinan isyan etti
Toplam 9
Yorum
çalış akıllı ol sinan çalış sıra gelincede formayı verme öyle lafla olmuyor ne varsa çenende taraftar seni seviyordu kaprislerinle onları bezdird
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