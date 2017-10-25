 Türk derbisi Fenerbahçe'nin – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Türk derbisi Fenerbahçe'nin

    Türk derbisi Fenerbahçe'nin

    THY Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisinde Anadolu Efes'i konuk eden Fenerbahçe Doğuş, özellikle 3. periyottaki etkili oyunuyla sonuca gitti ve ligdeki 3. galibiyetini elde etti.

    THY Euroleague'in 3. haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında karşılaştığı Anadolu Efes'i 81-70'lik skorla mağlup etti.

    Aziz Yıldırım'dan destek

    THY Euroleague'in 3. haftasında oynanan Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes maçını sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda takip etti. Fenerbahçe Asbaşkanı Ozan Balaban ile karşılaşmayı takip eden Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Fenerbahçeli oyuncular Martin Skrtel ve Roman Neustadter de mücadele için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki yerini aldı.

    Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

    Hakemler: Daniel Hierrezuelo xx, Milivoje Jovcic xx, Arturas Sukys xx

    Fenerbahçe Doğuş: Thompson xx 4, Melli xx 6, Barış xx, Melih xx, Wanamaker xx 14, Sloukas xx 9, Nunnally xx 11, Guduric xx 10, Vesely xx 15, Sinan x, Datome xx 12

    Başantrenör: Zeljko Obradovic

    Anadolu Efes: Doellman x, McCollum xx 5, Doğuş xx 7, Berk x, Motum xx 9, Adams xx 3, Stimac xx 12, Mustafa x, Dunston xx 14, Simon xxx 20

    Başantrenör: Velimir Perasovic

    1. periyot: 15-20 (Anadolu Efes lehine)

    Devre: 34-34

    3. periyot: 62-52 (Fenerbahçe Doğuş lehine)

    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:44
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