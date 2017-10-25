 Obradovic, yılın koçu ödülünü aldı – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Obradovic, yılın koçu ödülünü aldı

    Obradovic, yılın koçu ödülünü aldı

    THY Euroleague tarafından 'Aleksandr Gomelsky Yılın Koçu' seçilen Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, ödülünü aldı.

    THY Eurolegaue'in 3. haftasında Fenerbahçe Doğuş'un sahasında karşılaştığı Anadolu Efes mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Başantrenörü Zeljko Obradovic ödül aldı. Geçen sezon sonunda Euroleague tarafından yılın koçu seçilen Sırp Başantrenör Obradovic, ödülünü karşılaşma öncesinde THY Euroleague Başkanı Jordi Bertomeu'dan aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli çalıştırıcının ödül aldığı sırada Obradovic'e sevgi gösterisinde bulundu.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:30
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