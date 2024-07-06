Berlin'de skandal! Türk taraftarlarına polis engeli

Almanya'nın başkenti Berlin'de EURO 2024 çeyrek finalinde oynanacak Hollanda - Türkiye maçı öncesi Bozkurt selamı veren Türk taraftarlar polis tarafından durduruldu.

BERLİN POLİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Berlin Polis Departmanı'ndan yapılan açıkalamada; "Türk taraftar yürüyüşü, devam eden siyasi mesajlar nedeniyle durduruldu. Taraftar otobüsü dışarı çıkarıldı ve taraftar yürüyüşü sonlandırıldı. Türk taraftarların maç için biletleri varsa anonslar ile birlikte bireysel olarak stadyuma gitmeleri istendi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama üzerine stadyuma yürüyen Türk taraftarların bireysel olarak ilerlemesi ve sadece maç bileti olanların yürüyüş yapmasına izin verildiği aktarıldı.