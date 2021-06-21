Ukrayna Avusturya: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2020'de heyecan 3. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. C grubundaki kritik karşılaşmada Ukrayna ile Avusturya karşı karşıya geldi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetti.

Zorlu mücadele Avusturya'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Avusturya'ya galibiyeti getiren golü 21. dakikada Christoph Baumgartner kaydetti.

Bu sonuçla Franco Foda'nın öğrencileri puanını 6 yaptı ve grubunu 9 puanlı Hollanda'nın ardından 2. sırada tamamladı.

Ukrayna ise bu mağlubiyet sonrası 3. puanda kaldı ve grubu 3. sırada tamamladı.