Haberler Euro 2020 Ukrayna Avusturya: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ukrayna Avusturya: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) 3. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. C grubundaki kritik karşılaşmada Ukrayna ile Avusturya karşı karşıya geldi. Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanan karşılaşmayı yönetti. Zorlu mücadele Avusturya'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla Avusturya puanını 6 yaptı ve grubu 2. tamamladı. Ukrayna ise grubu 3 puanla 3. sırada tamamladı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 20:52
Ukrayna Avusturya: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2020'de heyecan 3. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. C grubundaki kritik karşılaşmada Ukrayna ile Avusturya karşı karşıya geldi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanan karşılaşmayı yönetti.

Zorlu mücadele Avusturya'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Avusturya'ya galibiyeti getiren golü 21. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla 'nın öğrencileri puanını 6 yaptı ve grubunu 9 puanlı Hollanda'nın ardından 2. sırada tamamladı.

Ukrayna ise bu mağlubiyet sonrası 3. puanda kaldı ve grubu 3. sırada tamamladı.

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