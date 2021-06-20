Şenol Güneş, bugünkü İsviçre maçı öncesi çok net ifadeler kullandı. A Milli Takım'ın tecrübeli hocası, şu açıklamaları yaptı: "4 sene bekleyip, büyük emek verip sonrasında turnuvaya kötü başlamak bizi çok üzdü. Tüm eleştirilere saygı duyuyorum, kendimizden memnun değiliz. Oyuncularımızın performansı sahaya yansımadı. Biz buraya favori olarak gelmedik. Favoriler gibi olmak için geldik. Üzgünüz ancak asla başımızı öne eğmeyeceğiz. Ben dahil hepimiz performansımızın altındayız. İki maçta da top tutmakta zorlandık. İsviçre'ye karşı orta sahada değişiklikler olacak. İsviçre ve Türkiye'nin ikincilik için oynaması gerekiyordu. Bizim şansımız üçüncülük. Yarın (bugün) son şansımız olacak. Kazanmak için oynayacağız.

MERT'TEN MESAJ: BİZE İNANSINLAR

Mert Müldür, bugünkü İsviçre maçı öncesi kısa ve net konuştu. A Milli Takım'ın genç yıldızı, "Büyük hedeflerimiz vardı fakat iki maçta iki mağlubiyetle başlamak bizim için kötü oldu. Üçüncülük için baskı yapmalıyız. Her şeye rağmen turnuvayı olumlu bir sonuçla kapatmalıyız. Küçük bir şans olsa da eleme turuna çıkmak istiyoruz. Gruptan çıkamasak da turnuvayı iyi bitirmeyi umuyoruz. Turnuva boyunca destek olan taraftarlarımız bize inanmaya devam etsin" dedi.

'MİLLETİMİZE BORÇLUYUZ'

Ay-yıldızlı formayla ilk kez büyük bir turnuvada yer alan Halil Dervişoğlu, İsviçre maçı öncesi şunları söyledi: "Telafi etmemiz gereken çok şey var. O yüzden takım olarak küçük bir şansımız olsa da yüzde 100'ümüzü İsviçre maçında vermemiz gerekiyor. Bu maçta her birimiz elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve umarım kazanabiliriz. Milletimize karşı borcumuz var. Kazanmak istiyoruz."