Haberler Euro 2020 İngiltere-İskoçya maçı CANLI

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D grubu ikinci maçında ile karşı karşıya geliyor. 'nda oynanan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. İngiltere yoluna firesiz devam etmek istiyor. İskoçya ise turnuvadaki ilk puanını kazanmak için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 21:56
İngiltere-İskoçya maçı CANLI

'de heyecan son sürat devam ediyor. D Grubu ikinci maçında ile kozlarını paylaşıyor. 'nda oynanan mücadelede İspanyol hakem düdük çalıyor. Lahoz'un yardımcılıklarını ve yapacak. Zorlu karşılaşmada 4. hakem ise ...

Gruptaki ilk maçında 'ı 1-0 mağlup eden İngiltere 2. sırada bulunuyor. 'ya 2-0 kaybeden puansız İskoçya ise son sırada yer alıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.


İNGİLTERE-İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başlama düdüğü 22.00'da çalan İngiltere-İskoçya müsabakası 'den canlı olarak yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

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