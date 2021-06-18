İngiltere-İskoçya maçı CANLI

EURO 2020'de heyecan son sürat devam ediyor. D Grubu ikinci maçında İngiltere ile İskoçya kozlarını paylaşıyor. Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadelede İspanyol hakem Mateu Lahoz düdük çalıyor. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian ve Roberto Diaz yapacak. Zorlu karşılaşmada 4. hakem ise Cüneyt Çakır...

Gruptaki ilk maçında Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden İngiltere 2. sırada bulunuyor. Çekya'ya 2-0 kaybeden puansız İskoçya ise son sırada yer alıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.





İNGİLTERE-İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başlama düdüğü 22.00'da çalan İngiltere-İskoçya müsabakası TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.