İsveç - Slovakya: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2020

EURO 2020'de heyecan E Grubu'nda oynanan İsveç-Slovakya maçıyla devam etti. Kritik mücadeleyi İsveç, 1-0'lık skorla kazanarak turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede İsveç'e üç puanı getiren golü 77. dakikada penaltıdan Emil Forsberg kaydetti.
İlk maçında İspanya ile 0-0 berabere kalan İsveç, bu galibiyetle birlikte puanını 4'e çıkardı. Slovakya ise 3 puanda kaldı.
Öte yandan Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, İsveç maçına 11'de başlarken, 77 dakika forma giydi.