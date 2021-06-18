İsveç - Slovakya: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2020

EURO 2020'de heyecan E Grubu'nda oynanan İsveç-Slovakya maçıyla devam etti. Kritik mücadeleyi İsveç, 1-0'lık skorla kazanarak turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede İsveç'e üç puanı getiren golü 77. dakikada penaltıdan Emil Forsberg kaydetti.

İlk maçında İspanya ile 0-0 berabere kalan İsveç, bu galibiyetle birlikte puanını 4'e çıkardı. Slovakya ise 3 puanda kaldı.

Öte yandan Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, İsveç maçına 11'de başlarken, 77 dakika forma giydi.