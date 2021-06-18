Haberler Euro 2020 İsveç - Slovakya: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2020

- : 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) |

E Grubu'nda ile karşı karşıya geldi. İsveç, 'in 77. dakikada penaltıdan attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Vikingler bu sonuçla puanını 4'e çıkarırken, Slovakya ise 3 puanda kaldı. Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, Slovakya'da 77 dakika sahada kaldı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 17:52 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 18:08
İsveç - Slovakya: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2020

'de heyecan E Grubu'nda oynanan - maçıyla devam etti. Kritik mücadeleyi İsveç, 1-0'lık skorla kazanarak turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede İsveç'e üç puanı getiren golü 77. dakikada penaltıdan kaydetti.

İlk maçında ile 0-0 berabere kalan İsveç, bu galibiyetle birlikte puanını 4'e çıkardı. Slovakya ise 3 puanda kaldı.

Öte yandan Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, İsveç maçına 11'de başlarken, 77 dakika forma giydi.

SON DAKİKA