Zeki Çelik için transfer savaşı başladı! Manchester United ve Arsenal ile beraber...

A Milli Futbol Takımı'mızın ve Lille'in yıldız sağ beki Zeki Çelik, Avrupa transfer piyasasını bir hayli meşgul edecek gibi duruyor.

Aktarılan bilgilere göre Zeki Çelike'e talipler her geçen gün artıyor. Bunlardan biri de Manchester United.

United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær'in, gelecek sezon için Zeki'yi transfer seçeneklerinden biri olarak gördüğü ifade edilirken, bir diğer İngiliz devi Arsenal'in de Zeki'yi istediği kaydedildi.

Arsenal'in, yollarını ayırmayı düşündüğü Hector Bellerin yerine Zeki'yi düşündüğü bilgisi de okuyuculara aktarıldı.

Öte yandan Zeki'ye talip olan kulüpler arasında Fiorentina ve Marsilya'nın da olduğu öğrenildi.