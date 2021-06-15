Haberler Euro 2020 Zeki Çelik için transfer savaşı başladı! Manchester United ve Arsenal ile beraber...

için transfer savaşı başladı! ve ile beraber...

Son dakika transfer haberi... Şu sıralar 'mızla 'de bulunan için önemli gelişmeler yaşanıyor. Aktarılan bilgilere göre bu sezon 'de şampiyonluğu yaşayan Zeki Çelik'i devleri ve istiyor. Bununla beraber Zeki Çelik, ve 'nın da radarında. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 11:25
Zeki Çelik için transfer savaşı başladı! Manchester United ve Arsenal ile beraber...

'mızın ve 'in yıldız sağ beki , Avrupa transfer piyasasını bir hayli meşgul edecek gibi duruyor.

Aktarılan bilgilere göre Zeki Çelike'e talipler her geçen gün artıyor. Bunlardan biri de .

United teknik direktörü 'in, gelecek sezon için Zeki'yi transfer seçeneklerinden biri olarak gördüğü ifade edilirken, bir diğer İngiliz devi 'in de Zeki'yi istediği kaydedildi.

Arsenal'in, yollarını ayırmayı düşündüğü yerine Zeki'yi düşündüğü bilgisi de okuyuculara aktarıldı.

Öte yandan Zeki'ye talip olan kulüpler arasında ve 'nın da olduğu öğrenildi.

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