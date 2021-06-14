Haberler Euro 2020 Karabağ gazilerimizden EURO 2020'de Türkiye A Milli Futbol Takımı'mıza büyük destek!

Karabağ gazilerimizden 'de 'mıza büyük destek!

'de açılış maçında ile karşılaşan 'mız, sahadan 3-0 mağlup ayrılmıştı. Gruptan çıkmak için gözünü ve ile oynanacak karşılaşmalara çeviren millilerimiz, bu maçlar için 'ın başkenti 'ye geldi. Türk vatandaşlarının yoğun ilgi göstermesi beklenen maç öncesinde Karabağ gazilerimizden de destek geldi. İşte detaylar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 11:47
Karabağ gazilerimizden EURO 2020'de Türkiye A Milli Futbol Takımı'mıza büyük destek!

'de ve ile 'de çok önemli iki maç oynayacak olan 'na Karabağ gazilerinden büyük destek var.

Sabah'ın haberine göre tedavi gördükleri hastaneden 1 gün izin alarak Bakü sokaklarında dolaşan 3 gazi Hasan, Serhan ve Vügar, Ay-Yıldızlı ekibin yanında olduklarını söylediler.

Cumhurbaşkanı 'ın, daha önceki ziyaretinde okuduğu şiiri hatırlatarak sözlerine başlayan Gazi Hasan Mehdiyev, Karabağ savaşında Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine her zaman güç verdiğini belirterek, "Bizler her zaman kardeşiz ve bunu da bütün dünyaya gösterdik. Şimdi burada ve kardeşliğimizi maçlarda da göstereceğiz. kendi evinde oynayacak. İnşallah 2 maçı da kazanarak hepimizi mutlu edecek. Bizler 1 günlük izinle hastaneden çıktık. Tedavilerimiz devam ediyor. Statta olmayı çok isterdik ama gönlümüz sahada olacak" şeklinde konuştu.

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