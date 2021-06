A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'dan Galler maçı öncesi açıklama!

A Milli Futbol Takım teknik direktörü Şenol Güneş ve Burak Yılmaz basın toplantısında konuştu.



ŞENOL GÜNEŞ: Azerbaycan'da evimizde gibiyiz. İtalya maçında kötü oyunla kötü bir sonuç aldık. Moral bozukluğu olması normal ama hayat devam ediyor. Üzülmek değil, iş yapmak zorundayız. Galler maçında daha iyi oyun ve daha iyi sonuç hedefliyoruz.



Sıcak bir ambiyans var. Ev sahibiyiz zaten. Çok güzel bir stadyum yapmışlar, umarım bu stadyuma uygun şekilde güzel bir maç yaparız. Kötü oyunun mazeretini sunmak olmaz, olumsuzluğa bağlı olarak bir moral bozuluğu olması da normaldir.



Sorunları konuşmak yerine çözümlerini üreteceğiz. Gruptan çıkma şansımız hala önümüzde. Biz bir aile olarak buraya geldik, bunun bozulmasını asla istemiyoruz. Sonuçlar ne olursa olsun kendimize inancımız var.



Grup maçlarına çok hızlı başlayıp düşüş de gösteren olabilir, yavaş başlayıp ilerde iyi sonuçlar alanlar da olabilir. Danimarka ve Yunanistan örneği var. Danimarka tatilden geldi diye haberler yapılmıştı. Son turnuvada Portekiz gruptan zor çıktı ama şampiyon oldu. İtalya maçında onlar ne kadar üstünse biz de o kadar kötüydük.



Hollanda ve Ukrayna maçını izledim. Tempolu bir maç oldu. 2-0'dan sonra rahat kazanacaklarını düşünürken 2-2 oldu. Futbol böyle bir şey. Çok iyi oynayan İspanya skora yansıtamadı. İtalya maçında beraberlik de alsaydık kötü oyunumuz ortadan kalkmazdı. İtalya maçında oynayan oynamayan herkes performansının altındaydı. Bunun sorumlusu da benim.



Geçmişte takılı kalmak yerine yarın yeni bir döneme başlayacağız. Galler iyi bir takım. Savunma anlayışı olan, hızlı adamları olan bir takım. İki takım da kazanmak istiyor. Bu durum oyun planlarını da değiştirebilir. Biz İtalya'nın güçlü olduğunu biliyorduk ancak karşılarında ne yapacağımızı görmek istedik. Ancak göremedik. Şimdi hiçbir şey yapmadığımız için belki her şeyi yarın yapacağız.



"AYNI KADRO İLE ÇIKABİLİRİM"

Alınan kötü sonuç her zaman eleştirilir. Buna saygı duyarız. Futbolu izleyen herkesin bir görüşü vardır. Biz işin içindeyiz. Sahaya sürdüğümüz oyuncudan karşılığını isteriz. Göremediğimizde de yerine başkasını oynatırız. Kaan Ayhan mı 11'e gelir Ozan mı gelir ona bakacağız. Aynı kadro da çıkabilirim. Oynayan oyuncularımız da iyi oyuncular.



Her oyuncuma güveniyorum o yüzden buradalar. Bizde saha sonuçları olumsuzsa değişiklikler daha fazla olabilir. Oyun anlamında beklediğimizi bulamadıklarımız oldu ama idmanda bakıyoruz bunu atlatmış görünüyorlar. Yarınki maçta değişiklik olsa bile az olacaktır.



"BAŞARISIZLIKLARI KONUŞMAK YERİNE GELECEĞE BAKMALIYIZ"

Bakü'de oynayacak olmaktan mutluyuz. Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. İtalya maçında aldığımız sonuç olumsuzdu. Her gün yeni bir başlangıç. Başarısızlıkları konuşmak yerine geleceğe bakmalıyız. Gruptaki iddiamız devam ediyor. Sonuç ne olursa olsun Galler ve İsviçre maçlarının önemini değiştirmedi.



"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

FIFA sıralamasına baktığımızda biz 3 takımın da gerisindeyiz. Oyun olarak bakarsak bunları yakalayıp geçmek istiyoruz. Galler ve İsviçre maçları bizim için final. İtalya maçından beraberlik alsak bizim için avantaj olurdu. Ancak oyun kötü olunca alamadık. Yarınki maç bu yüzden çok önemli. Rakibimizi tanıyoruz. Oyuncularımızla paylaştık. Kazanmak için sahaya çıkacağız.



Çağlar ve Umut kontrol amaçlı idmana çıkmadı. Dün idmana çıktılar. Herhangi bir sakatlığı olan oyuncumuz yok. Her futbolcum en iyisini yapmak için sahaya çıkacak. Galler'den daha üstün olduğumuzu gösterip galibiyet almaya çalışacağız.



BURAK YILMAZ: İlk maç kesinlikle istemediğimiz bir başlangıç oldu. Açıkçası nedenlerini kendi aramızda bulup bu zamana kadar hallettiğimizi düşünüyorum. Bize yakışmadı. Favoriye karşı başlamak dezavantajdı. Yarın tekrardan hedefteyiz. Galler karşısında her zamanki Türkiye'yi izleteceğiz. İnşallah yarın istediğimiz sonucu alırız.



Maçtan sonraki iki gün çok kötü durumdaydık. Üzgündük, kırılgandık... Hocamıza da teşekkür ediyorum. Bizimle ilgilendi toplantılar yaptı. Baktığımız zaman 6 puan hedefimiz var. Hocamız olumlu ve pozitif toplantılarla yeniden bizi kendimize getirdi.

"GRUPTAN ÇIKABİLİRİZ"

Tabii ki gruptan çıkabiliriz. İlk maçtaki olumsuz hava dağıldı. Yaptığımız hataların farkındayız. Yarınki maçı kazanırsak bazı şeylerin değişebileceğini biliyoruz. Yarı final, final bunları düşünmek için erken. Bize güvendiğinizi biliyoruz. Böyle bir oyunu biz de beklemiyorduk. Yarından itibaren ne olduğumuzu gösterip kendi oyunumuzu oynayacağız. Öncelikli hedefimiz yarınki Galler maçını kazanmak.

Bizi gruptan çıkaracak formül 6 puan. 6 puanı almak için olan formülleri ise hocam açıklayacaktır.

Tüm Azerbaycan halkına teşekkürlerimizi iletiyoruz. İlk günden bize kardeşleri olduğumuzu hissettirdiler. Kendi evimizde oynayacağız. İtalya'da tamamen deplasmandaydık. İnşallah yarın Galler'e de burada deplasmanı yaşatırız. Bize yarın sadece Allah'ın izniyle bir galibiyet almak kaldı.



Galler'in bir oyun anlayışı var analizlerimizi yaptık. 3'lü ya da 4'lü savunma oynamaları fark etmez. Benim tercihim savunmasız oynamaları.