Son dakika EURO 2020 haberleri | Moral bozmaya gerek yok! İşte Türkiye'nin ilginç istatistiği

EURO 2020 Türkiye İtalya maçıyla başladı. Milliler ilk maçında İtalya karşısında sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Gruptan çıkabilmek için gözümüzü çarşamba ve pazar akşamları oynanacak Galler ve İsviçre maçlarına çevirdik. İlk maçı kaybetmek gruptan çıkma şansımızı zora soksa da millilerimizin öyle bir istatistiği var ki moral bozmaya gerek yok.

İLK MAÇI KAYBETSEK DE ÇIKIYORUZ!

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, şimdiye dek 2000, 2008 ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonaları'nda sırasıyla İtalya, Portekiz ve Hırvatistan'a kaybetti. Milliler EURO 2000'de İtalya'ya 2-1 yenildikten sonra İsveç maçından 0-0 berabere, Belçika maçından ise 2-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Hepimizin hafızalarında yer edinen EURO 2008'de ise milliler, ilk maçta Portekiz'e 2-0 kaybetmiş ve daha sonra İsviçre'yi 2-1 Çekya'yı ise 3-2 yenerek çeyrek finale çıkmıştı.

EURO 2016'da ise işler iyi gitmedi. Hırvatistan karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılan Türkiye daha sonra İspanya'ya 3-0 kaybetmiş, son maçta ise Çekya karşısında alınan 2-0'lık galibiyet tur atlamaya yetmemişti.