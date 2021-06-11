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Son dakika haberleri | Moral bozmaya gerek yok! İşte Türkiye'nin ilginç istatistiği

maçıyla başladı. Milliler ilk maçında İtalya karşısında sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Gruptan çıkabilmek için gözümüzü çarşamba ve pazar akşamları oynanacak ve İsviçre maçlarına çevirdik. İlk maçı kaybetmek gruptan çıkma şansımızı zora soksa da millilerimizin öyle bir istatistiği var ki moral bozmaya gerek yok. İşte detaylar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 00:11
Son dakika EURO 2020 haberleri | Moral bozmaya gerek yok! İşte Türkiye'nin ilginç istatistiği

maçıyla başladı. Milliler ilk maçında İtalya karşısında sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Gruptan çıkabilmek için gözümüzü çarşamba ve pazar akşamları oynanacak ve İsviçre maçlarına çevirdik. İlk maçı kaybetmek gruptan çıkma şansımızı zora soksa da millilerimizin öyle bir istatistiği var ki moral bozmaya gerek yok.

İLK MAÇI KAYBETSEK DE ÇIKIYORUZ!

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, şimdiye dek 2000, ve 'nda sırasıyla İtalya, ve 'a kaybetti. Milliler 'de İtalya'ya 2-1 yenildikten sonra maçından 0-0 berabere, maçından ise 2-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Hepimizin hafızalarında yer edinen 'de ise milliler, ilk maçta Portekiz'e 2-0 kaybetmiş ve daha sonra İsviçre'yi 2-1 'yı ise 3-2 yenerek çeyrek finale çıkmıştı.

'da ise işler iyi gitmedi. Hırvatistan karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılan Türkiye daha sonra İspanya'ya 3-0 kaybetmiş, son maçta ise Çekya karşısında alınan 2-0'lık galibiyet tur atlamaya yetmemişti.

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