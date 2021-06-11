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Son dakika haberleri: maçında o pozisyonda penaltı bekledik! ...

() açılış maçında ile kozlarını paylaştı. 'mızda 44. dakikada ceza sahası içine giren yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi oyunu devam ettirdi. İşte o pozisyon...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 22:57 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 23:06
Son dakika EURO 2020 haberleri: Türkiye İtalya maçında o pozisyonda penaltı bekledik! Burak Yılmaz...

A Grubu ilk maçında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan kritik mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu. 'mız, ilk yarının son anlarında 'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. 44. dakikada ceza sahası içine giren yıldız futbolcumuz, rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Gözler maçın hakemine çevrildi ancak Hollandalı hakem oyunu devam ettirdi.

İşte o pozisyon...

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