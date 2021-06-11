Son dakika EURO 2020 haberleri: Türkiye İtalya maçında o pozisyonda penaltı bekledik! Burak Yılmaz...

EURO 2020 A Grubu ilk maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan kritik mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu. A Milli Takımı'mız, ilk yarının son anlarında Burak Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. 44. dakikada ceza sahası içine giren yıldız futbolcumuz, rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Gözler maçın hakemine çevrildi ancak Hollandalı hakem Danny Makkelie oyunu devam ettirdi.



İşte o pozisyon...



