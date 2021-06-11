Galeri Futbol EURO 2020'ye açılış töreninden muhteşem kareler! Türkiye İtalya maçı öncesi açılış töreni gerçekleştirildi

EURO 2020'ye açılış töreninden muhteşem kareler! Türkiye İtalya maçı öncesi açılış töreni gerçekleştirildi

Son dakika EURO 2020 haberi: Geçtiğimiz yıl pandemi nedneiyle ertelenen EURO 2020, Türkiye İtalya maçı ile başladı. Karşılaşma öncesi Roma Olimpiyat Stadı'nda açılış töreni gerçekleştirildi. İşte Türkiye İtalya maçı öncesi açılış töreniniden muhteşem kareler...

EURO 2020'ye açılış töreninden muhteşem kareler! Türkiye İtalya maçı öncesi açılış töreni gerçekleştirildi

EURO 2020'ye açılış töreninden muhteşem kareler! Türkiye İtalya maçı öncesi açılış töreni gerçekleştirildi
EURO 2020'ye açılış töreninden muhteşem kareler! Türkiye İtalya maçı öncesi açılış töreni gerçekleştirildi
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EURO 2020'ye açılış töreninden muhteşem kareler! Türkiye İtalya maçı öncesi açılış töreni gerçekleştirildi
EURO 2020'ye açılış töreninden muhteşem kareler! Türkiye İtalya maçı öncesi açılış töreni gerçekleştirildi
EURO 2020'ye açılış töreninden muhteşem kareler! Türkiye İtalya maçı öncesi açılış töreni gerçekleştirildi
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