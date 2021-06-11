EURO 2020 haberi: Türkiye İtalya maçı öncesi Marcello Lippi'den önemli değerlendirme! 2 oyuncuya dikkat çekti

İtalya Milli Takımı ile 2006 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Marcello Lippi, La Gazzetta dello Sports'a açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Türkiye - İtalya maçı öncesi Gök Mavililerin son durumunu değerlendirdi.

Lippi'nin İtalya Milli Takımı içi değerlendirmesi şu şekilde oldu;

"Bana öyle geliyor ki turnuvada harika bir sonuç elde etmek için takımda büyük bir inanç, özgüven ve kalite var. Oyuncuların daha üst seviyelerde oynama hırsı var ve takım, sağlam temeller üzerine kuruldu. İtalya daha önce de kritik maçlar oynadı ama bu turnuva ile 2006 Dünya Kupası'nı kıyaslamak doğru olmaz.

İtalya her zaman kazanmak için sahaya çıkar, iyi bir izlenim yaratmak için değil.

Dikkatimi çeken iki oyuncu var. Biri kesinlikle Barella, bunu daha önce de söyledim. Oynadığı oyunu, savaşmasını seviyorum. Bence o uluslararası standartlarda bir oyuncu çünkü büyük futbolcuların yaptığı her şeyi yapabiliyor. Saldırıyor, savunuyor, pres yapıyor, takıma eşlik ediyor, uzaktan şutlar çekiyor... Uluslararsı oyuncu standartlarında bir isim. Diğeri ise, Immobile. Ona da çok güveniyorum. Son yıllarda oynadığı futbolla, Avrupa'nın üst seviyesine çıktığını düşünüyorum.

MANCINI KAZANMASINI BİLİYOR

Mancini İtalya için çok şey yaptı. Takıma büyük bir inanç kazandırdı. Hücum futbolunu benimsetti ve gençlere güven verdi. O, yakalanan bu jenerasyonun çok güçlü olduğunun farkında. Hepsinden önemlisi maçı nasıl kazanacağını iyi biliyor."