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haberi: Türkiye maçı öncesi 'den önemli değerlendirme! 2 oyuncuya dikkat çekti

haberi: Türkiye'nin maçında ile oynayacağı karşılaşma öncesi Gök Mavililerin efsane teknik direktörlerinden ve 2006'da 'yi Dünya Kupası Şampiyonu yapan , 'a konuştu. Lippi, hakkında olumlu referans verirken, dikkan çeken isim olarak ''yı tercih etti. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | haberleri

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 19:12 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 19:37
EURO 2020 haberi: Türkiye İtalya maçı öncesi Marcello Lippi'den önemli değerlendirme! 2 oyuncuya dikkat çekti

ile şampiyonluğu yaşayan , 'a açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Türkiye - maçı öncesi Gök Mavililerin son durumunu değerlendirdi.

Lippi'nin İtalya Milli Takımı içi değerlendirmesi şu şekilde oldu;

"Bana öyle geliyor ki turnuvada harika bir sonuç elde etmek için takımda büyük bir inanç, özgüven ve kalite var. Oyuncuların daha üst seviyelerde oynama hırsı var ve takım, sağlam temeller üzerine kuruldu. İtalya daha önce de kritik maçlar oynadı ama bu turnuva ile 2006 Dünya Kupası'nı kıyaslamak doğru olmaz.

İtalya her zaman kazanmak için sahaya çıkar, iyi bir izlenim yaratmak için değil.

Dikkatimi çeken iki oyuncu var. Biri kesinlikle , bunu daha önce de söyledim. Oynadığı oyunu, savaşmasını seviyorum. Bence o uluslararası standartlarda bir oyuncu çünkü büyük futbolcuların yaptığı her şeyi yapabiliyor. Saldırıyor, savunuyor, pres yapıyor, takıma eşlik ediyor, uzaktan şutlar çekiyor... Uluslararsı oyuncu standartlarında bir isim. Diğeri ise, . Ona da çok güveniyorum. Son yıllarda oynadığı futbolla, 'nın üst seviyesine çıktığını düşünüyorum.

MANCINI KAZANMASINI BİLİYOR
İtalya için çok şey yaptı. Takıma büyük bir inanç kazandırdı. Hücum futbolunu benimsetti ve gençlere güven verdi. O, yakalanan bu jenerasyonun çok güçlü olduğunun farkında. Hepsinden önemlisi maçı nasıl kazanacağını iyi biliyor."

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