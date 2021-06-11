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haberleri: - maçı öncesi böyle uyardı! "'ya karşı olduğu gibi..."

Son dakika haberi... , açılış maçında ile karşı karşıya gelecek. Bir dönem İtalya'da ve 'da görev alan ve son olarak 'da çalışan , dev maç öncesi 'ya açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, - İtalya maçı öncesi yaptığı konuşmada, Gök Mavilileri işte bu sözlerle uyardı. (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | haberleri

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 18:05 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 18:11
EURO 2020 haberleri: Fatih Terim Türkiye - İtalya maçı öncesi böyle uyardı! "Fransa'ya karşı olduğu gibi..."

ile kontratının sona ermesinin ardından henüz sarı kırmızılılarla yeni sözleşme imzalamayan , İtalyan basınına konuştu. Terim yaptığı açıklamada, İtalyanları uyardı.

EURO 2020 haberleri: Fatih Terim Türkiye - İtalya maçı öncesi böyle uyardı! "Fransa'ya karşı olduğu gibi..."

Bir dönem 'da ve 'yı da çalıştıran Terim, açılış maçında A Mili Futbol Takımı'mızın oynayacağı İtalya maçı öncesi Çizme basınına, Türk Milli Takımı'nın 'ya karşı aldığı zaferi hatırlattı ve ay yıldızlılarımızın, büyük maçlarda iyi oynadığını ifade etti. İşte Terim'in o sözleri...

EURO 2020 haberleri: Fatih Terim Türkiye - İtalya maçı öncesi böyle uyardı! "Fransa'ya karşı olduğu gibi..."

", Avrupa Şampiyonası elemelerinde 'ya karşı oynadığı gibi, güçlü rakiplere iyi savunma yapıyor. Ayrıca Türkiye, çok iyi bir kontratak takımı oldu. Hem savunmada hem de hücumda, sahada iyi organize oluyor.

EURO 2020 haberleri: Fatih Terim Türkiye - İtalya maçı öncesi böyle uyardı! "Fransa'ya karşı olduğu gibi..."

'nin en dikkat çeken yanı, az gol atmasına karşın iyi savunma yapması. Zor ve çekişmeli bir maç olacak. , topa sahip olmaya çalışacak. Türkiye de, boşlukları kapatmaya çalışarak gol bulmaya çalışacak. İtalya, 'nın Türkiye'ye karşı yaptığı hataları yapmamak zorunda.

EURO 2020 haberleri: Fatih Terim Türkiye - İtalya maçı öncesi böyle uyardı! "Fransa'ya karşı olduğu gibi..."

İTALYA BENİM İKİNCİ EVİM
Geçmişte , defansif futbol oynuyordu ancak bugün bakıldığında, daha çok hücumu benimseyen bir İtalya görüyoruz. Öyle ki, Avrupa'da atılan gol sayısına bakıldığında artık Serie A'nın ilk 3'e girdiğini görüyoruz. Kalbim ile ama İtalya benim ikinci evim ve onlara turnuvada en iyi dileklerimi sunuyorum."

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