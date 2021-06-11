EURO 2020 haberleri: Fatih Terim Türkiye - İtalya maçı öncesi böyle uyardı! "Fransa'ya karşı olduğu gibi..."

Galatasaray ile kontratının sona ermesinin ardından henüz sarı kırmızılılarla yeni sözleşme imzalamayan Fatih Terim, İtalyan basınına konuştu. Terim yaptığı açıklamada, İtalyanları uyardı.

Bir dönem İtalya'da Milan ve Fiorentina'yı da çalıştıran Terim, EURO 2020 açılış maçında A Mili Futbol Takımı'mızın oynayacağı İtalya maçı öncesi Çizme basınına, Türk Milli Takımı'nın Fransa'ya karşı aldığı zaferi hatırlattı ve ay yıldızlılarımızın, büyük maçlarda iyi oynadığını ifade etti. İşte Terim'in o sözleri...