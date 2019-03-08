Yeni PUBG Mobile Turnuvası duyuruldu

Son olarak PUBG Mobile Star Challenge için bir araya gelen PUBG Corp ve Tencent Games yeni etkinliği duyurdu. PUBG Mobile'in en büyük ödül havuzuna sahip etkinliği olacak olan PUBG Mobile Club Open 2019 için kayıtlar bugün başladı.

Dünyanın 10 farklı bölgesinden oyuncular için kayıtlar 8 Mart'tan 18 Mart'a kadar devam edecek. Tencent Games ve PUBG'nin ortaklaşa düzenlediği bu etkinlik için tam olarak 1 yılı kapsayan detaylar paylaşıldı.

2,000,000$ ödül havuzlu etkinliğin bütün ayrıntıları bu yazımızda!

PUBG MOBILE CLUB OPEN 2019



Kayıtların sona erdikten sonra PMCO 2019 Bahar Sezonu, 22 – 31 Mart arasında Ekip Yarışması karşılaşmalarıyla start alacak. GGespor'un haberine göre; Ekip Yarışması'nda başarılı olan oyuncular kendi bölgesinde Bölgesel Elemeler'e katılma hakkı elde edecek.

Bölgesel Elemeler'in tamamlanmasıyla birlikte espor organizasyonu başlayacak. 10 farklı bölgeden elemeleri geçerek Dünya Finaline kalan oyuncular, belirlenen şehirde düzenlenecek olan büyük organizasyona katılacak.

Temmuz ayında gerçekleşecek olan PMCO 2019 Bahar Sezonu Dünya Finali için detaylar paylaşılmadı, ancak bir Avrupa şehirinde düzenlenmesi muhtemel. Dünya Finali tamamlandıktan sonra Güz Sezonu için kayıtlar başlayacak.

PUBG MOBILE TURNUVA KAYIT (PCMO 2019)

PUBG Mobile Club Open 2019'a katılabilmek için öncelikle buradan takım adınız, bölgeniz ve logonuz gibi ayrıları girdikten sonra takımdaki oyuncuların bilgilerini girerek kayıt olmanız gerekmekte.

Oyuna Giriş Yapın.

Ekip Yarışması kısmından tekrardan ekip kurun.

22 – 31 Mart arasında ekibinizle Takım Yarışması'nda en az 8 karşılaşmaya çıkın ve bu tarihler arasında en iyi performans gösterdiğiniz 8 karşılaşmaya bakılarak, Grup Turu için katılma şansı elde edeceksiniz.