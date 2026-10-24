Dadaş hasreti bitirmek istiyor

Erzurumspor FK, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Dadaşlar, Gaziantep karşısında bu tabloyu değiştirerek hem dış sahadaki kazanamama serisini sonlandırmak hem de puan cetvelinde üst sıralara doğru ilerlemek istiyor. Mavi-beyazlılar, Gaziantep FK karşısında oynadığı toplam 5 resmi maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlikle yenilgi yüzü görmedi. Dadaşlar, 6. randevuda da bu istatistiği korumayı hedefliyor.
BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Erzurumspor FK, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Dadaşlar, Gaziantep karşısında bu tabloyu değiştirerek hem dış sahadaki kazanamama serisini sonlandırmak hem de puan cetvelinde üst sıralara doğru ilerlemek istiyor. Mavi-beyazlılar, Gaziantep FK karşısında oynadığı toplam 5 resmi maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlikle yenilgi yüzü görmedi. Dadaşlar, 6. randevuda da bu istatistiği korumayı hedefliyor.