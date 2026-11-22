İkinci yarıda bir mucize gerçekleşti. Skriniar'ın attığı gole "ağzıyla kuş tuttu" yorumu getirdim. Ama klasik hantal Skriniar, yenilen ikinci golde yine başrole çıktı. Bu golün ardından "çapsız adamların ödeşmesi de böyledir" notunu düştüm. Koca takımda birbirinin üzerine devrilen adamlar arasında ayakta kalan birilerini aradım bulamadım. Takım santrforsuz oynuyor da kimsenin umurunda olmuyorken, Fenerbahçe savunması takımın en zayıf halkasıyken, düşündüm de "bunlar mı zamanın içinde değil, zaman mı bunların dışında?" O yüzden maç sonunda atılacak başlık "intihar nedeniyle kapalıyız!"