Spor yazarları Kocaelispor-Fenerbahçe maçını yorumladı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından Fotomaç Gazetesi yazarları, mücadeleyi dikkat çeken yorumlarla değerlendirdi. İşte o köşe yazıları... (FB Spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2026 08:56 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2026 09:21
EMRE BOL - HAVLU SEZONU
Emre Belözoğlu hocanın farklı kazanılan Çorum maçı 11'ini bozmamasını anlayabiliyorum. Lakin iki ismin neden kesik yediğini anlamakta zorluk çekiyorum. Kante ve Vedat'tan bahsediyorum elbette. Eğer Başkan Aziz Yıldırım, "Lukaku patlayacak" sözüne dayanarak oynatıyorsan; çok beklersin! Kante ise sezon başından bu yana takımın hep en iyisi… Ben demiyorum istatistikler söylüyor.
Bence Emre hocanın bu konunun üzerine dikkatle düşünmesi gerekir. Yine koskoca bir 45 dakikanın çöpe atıldığı bir ilk yarı izledik. Kocaelispor'un oynadığı Fenerbahçe'nin izlediği bir ilk yarı… Hem de şampiyonluk yarışında yarım puan kaybetme kredisi olmadığı halde ortaya koyulan kötü oyun düşündürücü… Biraz Ederson biraz Oğuz gerisi hikaye!
Kocaelispor gibi iyi kapatan, iyi çıkan bir takımla bu kadar az adamla mücadele edemezsin. İkinci daha derli toplu bir Fenerbahçe vardı. Skriniar'ın kendisinin dahi şaşırdığı golle öne geçen sarılacivertliler, Oğuz'la farkı attırma şanslarını geri tepti. Ardından gelen Kocaelispor golleri şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Yenilen 2. golde barajın altına kimsenin yatmaması büyük hataydı. Maglıca'nın o mesafeden topu kaldırması mümkün değildi. Yine de önlem alınmadı. Emre hoca 14 kişilik teknik ekiple geldi. Bir kişinin bile müdahale etmemesi inanılmaz! Artık bu sezon Fenerbahçe için çile sezonu olacak. Erken havlu atanlar kervanının yeni üyesi Fenerbahçe oldu.
HAKKI YALÇIN - VAR GİBİYDİM ASLINDA YOKTUM!
Fenerbahçe çelişkili bir yolculukta Kocaeli'de kısa devre yaptı ve 2 puan bıraktı. Ne bir sistem ne yaratıcılık. Aslına bakarsanız yine sezon başındaki haline dönüş yaptı ve yoluna taş koydu. 2 puanın götürüsü, elindeki gücü kötüye kullanmaktan ötürü. Çağdaş futbol motifleri içeren görüntüler, geniş açılımlar, ruh sükuneti ve güvenli duruşun tüm halleri Kocaeli takımına aitti.
Daha maçın başında kendine dönük bir Fenerbahçe vardı. "Var gibiyim aslında yokum" görüntüsü. "Herhalde" dedim, "bunlar güçlerini maçın ikinci yarısına saklıyorlar." Orta alan rakip sahaya bindirme konusunda geri vites, rakip savunmanın hırpalanmasına yönelik bir duruş sergilemesi gereken Lukaku hala hazır değilken, "bir golcü öylece durup" beklemez, golün ayağına gider" notunu düştüm. İlk yarının son dakikasında elle attığı sayılmayan gole bile sevinen birine bakınca, "formasının içinde koyamadığı karakteri, bu pozisyonda mı gösterecek?" diye söylendim.
Takım oyunu zincirleme reaksiyon ister. "Fenerbahçe adına sahada enerji oluşturacak adamı ilk yarıda göremedim" dersem kimseye haksızlık etmedim. İlk yarının sonunda aldığım not: "bu takım bu anlayışla kazanırsa talihiyle kazanır, puan kaybedince de talihine yanmasın!"
İkinci yarıda bir mucize gerçekleşti. Skriniar'ın attığı gole "ağzıyla kuş tuttu" yorumu getirdim. Ama klasik hantal Skriniar, yenilen ikinci golde yine başrole çıktı. Bu golün ardından "çapsız adamların ödeşmesi de böyledir" notunu düştüm. Koca takımda birbirinin üzerine devrilen adamlar arasında ayakta kalan birilerini aradım bulamadım. Takım santrforsuz oynuyor da kimsenin umurunda olmuyorken, Fenerbahçe savunması takımın en zayıf halkasıyken, düşündüm de "bunlar mı zamanın içinde değil, zaman mı bunların dışında?" O yüzden maç sonunda atılacak başlık "intihar nedeniyle kapalıyız!"
Ne yani, bir puan kazanmak iki puan kaybetmenin üzerinde mi tutulacak? Futbol emek ister, yürek ister. Puan cetvelinin üst katında "bana yer tutun" demekle olmaz, o yeri kapacaksın, rakibine değil, kendi gerçeklerine kafa yoracaksın. 11 puanlık farktan bahsediyoruz. Ve iki maçtır sihirli bir görüntü çizen takımın ortadan kaybolmasındaki sırrı merak ediyoruz. Çünkü iki maçta oynadıkları rolleri dün gece terk edenler varken futbol da anlam kazanmıyor sonuç da. O yüzden gecenin sonunda aldığım not: Birimiz hepimizi yalnız bıraktık, hepimiz bir olup takımı bir daha yaktık.
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