Galatasaray, Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında Samsunspor'u sahasında 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4'üncü dakikada Lucas Torreira ve 53'üncü dakikada Yunus Akgün kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 57. dakikada Mohamed Bayo'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray 31 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Samsunspor ise 7 puanda kaldı ve düşme hattından kurtulamadı.

KULÜP REKORU KIRILDI!

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Trendyol Süper Lig'de çıktığı üst üste 42'nci iç saha maçından da galibiyetle ayrıldı ve Fatih Terim'in 41 maçlık yenilmezlik rekoru kırılmış oldu. Galatasaray'ın Okan Buruk yönetiminde iç sahadaki son mağlubiyeti 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla alınan mağlubiyetti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Samsunspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

ABDÜLKERİM BARDAKCI 11'E DÖNDÜ

Galatasaray'da 2 maç men cezasını tamamlayan kaptan Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de formasına kavuştu.

Ligin 9. haftasında oynanan Fenerbahçe maçındaki "kavga" eylemi nedeniyle 2 maç ceza alan Abdülkerim, Samsunspor müsabakasına ilk 11'de başladı.

KAAN AYHAN, İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Kaan Ayhan, bu sezon ilk defa bir resmi maçta ilk 11'de yer aldı.

Son olarak ligin ilk haftasındaki Arca Çorum FK maçında sonradan oyuna dahil olan 32 yaşındaki oyuncu, 14 karşılaşma sonra ilk defa resmi bir maçta görev aldı.

DENİZ, 7 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'ın milli futbolcusu Deniz Gül, 7 resmi maçın ardından ilk 11'e geri döndü.

Son olarak Süper Lig'in 7. haftasındaki Kasımpaşa maçında ilk 11'de başlayan Deniz, 3 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 lig müsabakasının ardından Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in yokluğunda 11'de yer aldı.

- Samsunspor'dan kadına yönelik şiddete karşı güçlü mesaj

Samsunspor, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak için özel formayla sahaya çıktı.

Her yıl 25 Kasım'daki "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ne en yakın karşılaşmaya mor formayla çıkan Samsun ekibi, bu maçta farklı bir uygulamaya imza attı.

Samsunsporlu oyuncular, sırtlarında "2446" yazılı özel formalarla sahada yer aldı. Söz konusu sayı, "Mor Forma Projesi"nin hayata geçirildiği 8 Mart 2021 tarihinden itibaren cinayete kurban giden 2 bin 446 kadını temsil ediyor.

SAMSUNSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Samsun ekibi, karşılaşmaya Bilal Bayazıt, Josafat Mendes, Strahinja Erakovic, Igor Drapinski, Logi Tomasson, Elliot Watt, Yirigue Sekongo, Oskar Ohlenschlaeger, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Mohamed Bayo ilk 11'i ile çıktı.

Samsunspor'un yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Gabriele Guarino, Haluk Mustafa Tan, Enes Albak, Yalçın Kayan, Samed Onur, Kouadou Assoumou, Elayis Tavsan, Emre Kılınç ve Saikuba Jarju yer aldı.

Hırvat çalıştırıcı ligin 11. haftasında Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçın başlangıç kadrosunda yer alan Samed Onur'u yedeğe çekerken, bu oyuncunun yerine Galatasaray karşısında Ohlenschlaeger'i sahaya sürdü.

Ayrıca, karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın efsane futbolcusu Cevad Prekazi anıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ çağrazdan Batrakov'un kullandığı serbest atışta arka direkte Singo'nun dokunduğu top, Torreira'nın önünde kaldı. Uruguaylı oyuncu, altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

42. dakikada Samsunspor gole çok yaklaştı. Coulibaly'nin sağdan ortasında Yunus Akgün'ün arka direkte kafayla uzaklaştırmak istediği top, altıpasın içinde Sekongo'nun önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Galatasaray, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

47. dakikada Sara'nın ceza yayının solundan yaptığı sert vuruşta, kaleci Bilal Bayazıt gole izin vermedi.

53. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Samsunspor yarı sahasının ortasında topla buluşan Sara, pasını şık bir şekilde ceza yayının sağından savunmanın arkasına sarkan Yunus Akgün'e verdi. Ceza sahası içinde kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kalan Yunus, yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

57. dakikada Samsunspor, farkı 1'e indirdi. Mendes'in sağdan ortasında Bayo'nun ceza sahası içinde bekletmeden ayak içi yaptığı sert vuruşta, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlara gitti: 2-1

69. dakikada Sara'nın soldan kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

76. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Tomasson'un yakın mesafeden uzak köşeye yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

83. dakikada Emre Kılınç'ın uzak mesafeden çıkardığı sert şutta, Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

Samsunspor, etkili olduğu kalan bölümde yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.