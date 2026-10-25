Dadaş'tan üçlük

Süper Lig'de Erzurumspor, seriye bağladı. Gaziantep FK'ye konuk olan Dadaşlar, 3 golle kazanıp futbol resitali sundu. İlk yarısı karşılıklı ataklar geçilen golsüz biten maçta ev sahibi kırmızı-siyahlılarda; Stewart, Kozlowski, Bacuna, mavi-beyazlılarda ise Cardoso, Eren Tozlu ve Rodriguez çerçeveyi bulamadı. İlk yarının en tehlikeli atağında 45'te Kozlowski'nin pasında Maxim'in sert vuruşunda top, üst direkten döndü.

G.ANTEP'TEN 4'TE SIFIR

İkinci yarıda ise Erzurumspor şov vardı. 52'de Eren Tozlu'nun pasında Cardoso, gol perdesini açtı. 64'te Gerxhaliu, farkı ikiye çıkardı. 70'te Kerim Çalhanoğlu, farkı bire indirip takımını umutlandırdı: 1-2. 90+3'te Giorbelidze ağları sarsıp son noktayı koydu: 1-3. Gaziantep'ten 3 puanı 3 golle alan Dadaşlar 2'de 2 yaparken, yenilmezlik serisini de 4 maça taşıdı. Kötü gidişata son veremeyen Gaziantep ekibi ise 4'te sıfır çekti ve galibiyet hasreti de 5 karşılaşmaya çıktı.

ARDA'DAN AK'A FORMALI TEPKİ

Gaziantep FK'de ikinci yarıda oyuna giren Arda Kızıldağ, 58. dakikada yerini Sabahattin Destici'ye bıraktı. 28 yaşındaki stoper, oyundan çıktıktan sonra formasını çıkardı ve cezalı olduğu için maçı locada takip eden teknik direktör Orhan Ak'a tepki göstererek soyunma odasına gitti.

PUANSIZ DÖNMEK İSTEMİYORDUK

Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, serilerini sürdürdükleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Özbalta, "İyi gidişatı devam ettirmek, istikrarı korumak amacıyla buraya geldik. Puansız dönmek istemiyorduk" dedi.

MYENTY ABENA TRABZON'DA YOK

Gaziantep FK, hem maçı kaybetti hem de stoperini. Ceza sınırındaki Myenty Abena, 40. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 31 yaşındaki Surinamlı stoper, gelecek hafta deplasmandaki Trabzonspor maçında yok.